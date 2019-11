Stadio della Roma | nel processo Marcello De Vito chiama a testimoniare Virginia Raggi

Stadio della Roma - De Vito chiama a testimoniare Virginia Raggi : al centro la trattativa col club : Virginia Raggi è stata chiamata a testimoniare al processo che vede Marcello De Vito imputato per corruzione, nell’ambito di un filone d’indagine sul nuovo Stadio dell’As Roma. Il nome della sindaca della capitale è stato inserito nella lista testi presentata dagli avvocati del presidente dell’Assemblea capitolina, arrestato il 20 marzo scorso e tornato libero – dopo circa 9 mesi fra carcere e domiciliari – il 19 novembre. Il processo si ...

Politi : incompetenza M5S ha bloccato iter Stadio della Roma : Roma – Sul progetto dello Stadio della Roma “purtroppo e’ tutto bloccato, sono degli incompetenti e servirebbe una spinta Politica forte: come sulle Olimpiadi non fanno nulla per evitare che possa accadere qualcosa”. Lo ha detto il capogruppo della Lega in Campidoglio, Maurizio Politi, intervistato in diretta Facebook dall’Agenzia Dire. “I tecnici del dipartimento Urbanistica sono disperati- ha aggiunto ...

La Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello Stadio dell’Hellas Verona per i cori razzisti a Mario Balotelli : La Corte d’Appello della FIGC ha sospeso la chiusura di un settore dello stadio dell’Hellas Verona per i cori razzisti cantati a Mario Balotelli durante Hellas Verona-Brescia di tre settimane fa. La chiusura era stata decisa dal giudice sportivo, il

Inchiesta sullo Stadio della Roma - Marcello De Vito è tornato in libertà : Nel M5s si è riaperta la 'ferita' della vicenda che riguarda Marcello De Vito. Il presidente dell'Assemblea Capitolina è tornato in libertà dopo sei mesi, tra carcere e domiciliari. De Vito è indagato perché, secondo i pm, avrebbe sfruttato la sua posizione ai vertici del Comune di Roma per influenzare le decisioni dell'amministrazione nell'ambito dell'iter autorizzativo dello stadio dell'As Roma. Sono state le dichiarazioni ...

Inchiesta sullo Stadio della Roma : Marcello De Vito torna libero : E' tornato libero Marcello De Vito, ex presidente del'Assemblea Capitolina, arrestato dai carabinieri del Nucleo Investigativo con l'accusa di corruzione a marzo scorso in uno dei filoni dell'Inchiesta sul nuovo stadio della Roma calcio. Lo ha deciso il tribunale di Roma accogliendo un'istanza dell'avvocato Angelo Di Lorenzo. Per lui il processo e' stato fissato con rito immediato per il prossimo dicembre.

Salvini tifo da Stadio al Paladozza gremito - il leader della Lega lancia la sfida a Conte e Di Maio - “Se l’Emilia sceglierà come l’Umbria il futuro - qualcuno a Roma dovrà prenderne atto” : In Emilia Romagna si annuncia una campagna elettorale molto dura. Lo preannunciano le immagini di un Paladozza gremito di fan della Lega e di Salvini ma anche le immagini di Piazza Maggiore ieri sera strapiena di gente che era pro Stefano Bonaccini e Partito Democratico. Immagini contrastanti che dimostrano come sarà difficile e complicato vincere per il centrodestra in Emilia Romagna, regione da 50 anni rossa. Inoltre per una ...

Grancio : tra priorità FridaysForFuture c’è stop Stadio della Roma : Roma – “I giovani di Fridays For Future hanno inserito lo stop allo stadio di Tor di Valle fra le priorità della loro manifestazione di oggi, con la quale intendono richiamare la Giunta Raggi al rispetto degli impegni contro il cambiamento climatico assunti con la mozione approvata all’unanimità dall’Assemblea capitolina. Sarò in piazza con loro, per sostenere le ragioni di una generazione che guarda al futuro della propria città.” Così Cristina ...

Juventus-Milan - scoppia il caso Cristiano Ronaldo : il portoghese lascia lo Stadio prima della fine del match : Il portoghese non gradisce la sostituzione con Dybala, andando dritto negli spogliatoi e lasciando l’Allianz Stadium prima della fine del match La Juventus deve fare i conti con il caso Cristiano Ronaldo, arrabbiatosi ferocemente dopo la sostituzione con Dybala decisa da Maurizio Sarri poco prima dell’ora di gioco. Fabio Ferrari/LaPresse Il portoghese non saluta l’allenatore bianconero e non si ferma in panchina per ...

Nuovo Stadio per Milan e Inter – C’è il sì della Giunta di Milano - ma emergono le prime ‘condizioni’ : La Giunta del Comune di Milano ha espresso il propri sì al progetto del Nuovo stadio presentato da Milan e Inter, ponendo però alcune condizioni La Giunta del Comune di Milano ha dato il proprio parere positivo di pubblico Interesse al progetto del Nuovo stadio, presentato in sinergia da Milan e Inter. Un sì però condizionato al fatto che non venga portato avanti nessuno sviluppo immobiliare che ecceda le regole stabilite dal Piano di ...

Gli ultras della Curva B annunciano lo sciopero. Non andranno più allo Stadio : Tra circa due ore si giocherà Napoli-Salisburgo. allo stadio San Paolo sta circolando un volantino firmato dai gruppi di tifosi della Curva B. Gli ultras si lamentano del fatto che a causa del regolamento d’uso dello stadio viene vietato loro di sventolare bandiere o poggiare i piedi sulle balaustre (cosa per cui sono state già comminate multe e daspo). E annunciano che, a causa di tutto ciò, sono costretti a ritirarsi dal tifo. Non è ...

Olimpiadi Tokyo 2020 – Il nuovo Stadio nazionale fra le bellezze della città : simbolo che unisce passato - presente e futuro del Giappone [GALLERY] : A Tokyo sta per essere completato il nuovo stadio nazionale in vista delle Olimpiadi 2020: un simbolo che unisce passato, presente e futuro del Giappone e si unisce alle altre meraviglie della città Nel 2020 i riflettori di tutto il mondo saranno puntati sulla capitale nipponica, sede degli attessimi giochi olimpici. Tra gli interventi messi in atto per rendere l’appuntamento sportivo indimenticabile, sono in fase avanzata i lavori di ...

Stadio della Roma - archiviazione per l'assessore Frongia : È stata archiviata la posizione dell'assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia (CHI È), nell'inchiesta sullo Stadio della Roma e su quella relativa alla "bonifica dell'area di Tor di Quinto". A dare la notizia è stato lo stesso Frongia, in una nota. Frongia: "I procedimenti si sono conclusi con l'archiviazione" I procedimenti a carico dell’assessore, che ricorda lui stesso, "hanno trovato ampio spazio nei ...

Stadio della Roma - archiviata l’inchiesta sull’assessore allo Sport Daniele Frongia : È stata archiviata la posizione dell’assessore allo Sport del Comune di Roma, Daniele Frongia, indagato per corruzione nell’inchiesta sullo Stadio della Roma e su quella relativa alla “bonifica dell’area di Tor di Quinto”. A farlo sapere in una nota è lo stesso Frongia. La contestazione a uno degli uomini della giunta di Virginia Raggi – che si era autosospeso e aveva rimesso le deleghe – è dovuta a una vicenda raccontata da Luca ...

Fiorentina - Nardella vende la Mercafir perchè Commisso non porti lo Stadio fuori Firenze : E’ un fiume in piena il nuovo patron della Fiorentina Rocco Commisso, che in pochi mesi ha prima effettuato una buona campagna acquisti, poi il proponimento che dopo l’anno di transizione, questo, la Viola lotterà per obiettivi sempre più prestigiosi, ed infine l’acquisto dei terreni a Bagno a Ripoli, dove sorgerà la nuova casa della Fiorentina. Intanto Nardella ha messo in vendita gran parte dei terreni della Mercafir proprio nella giornata di ...