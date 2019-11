Sotto osservazione i primi mille giorni di vita dei bambini | l’acido folico si assume

Maltempo : fiumi Sotto osservazione nel pavese : Continua il monitoraggio dei fiumi in provincia di Pavia, dopo le abbondanti piogge dei giorni scorsi. Al punto di rilevazione del Ponte della Becca, il Po questa mattina ha raggiunto i 2,25 metri sopra lo zero idrometrico, per poi scendere a +2,17 nel pomeriggio alle 14.30: si è ancora abbastanza lontani dal +3,50 sopra lo zero, che rappresenta il primo livello di emergenza. E’ cresciuto anche il Ticino: al ponte in barche di Bereguardo ...

Maltempo : fiumi Sotto osservazione in Versilia dopo le piogge : Continua a far parlare di sé il Maltempo che questa settimana ha devastato l’Italia intera. Sessanta millimetri di pioggia cadute su Pietrasanta in 12 ore hanno provocato l’innalzamento dei torrenti Baccatoio e Fiumetto in Versilia. Comune di Pietrasanta e Consorzio di Bonifica stanno tenendo sotto osservazione i corsi d’acqua. Il Maltempo inoltre ha mandato in tilt l’impianto elettrico e i computer della farmacia ...

Maltempo - previsto un peggioramento a Milano : Seveso e Lambro Sotto stretta osservazione : Resta attivo a Milano il Centro operativo comunale (Coc) per il peggioramento della perturbazione di passaggio su Prealpi e pianura nord occidentale. Lo rende noto il Comune di Milano, sottolineando che sono previsti intensi temporali e forte vento a partire dalle 14 in intensificazione in serata e soprattutto nella notte con accumuli di acqua tra i 60 e 90 mm/12h. L’allerta resta attiva fino al tardo pomeriggio di domani, lunedì 21 ...