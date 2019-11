Sondaggi politici Noto | la forza elettorale delle Sardine

Sondaggi politici - Fratelli d’Italia vola sopra il 10% : è la prima volta nella sua storia : Secondo l'ultima rilevazione Swg effettuata per il Tg di Mentana su La7, la novità di questa settimana è il partito di Giorgia Meloni, che per la prima volta nella sua storia conquista la doppia cifra in un Sondaggio nazionale. Secondo il Sondaggio del 25 novembre, FdI è passato dal 9,5% del 18 novembre al 10,1% di oggi.Continua a leggere

Sondaggi politici - CAOS PD-M5S/ 70% boccia Manovra : fiducia Governo al 26% : SONDAGGI POLITICI, le intenzioni di voto e la crisi del Governo giallorosso: il 70% boccia la Manovra di PD-M5S-Renzi, la fiducia resta 'solo' al 26%

Sondaggi politici - in Emilia-Romagna Bonaccini è avanti di due punti (al 46%). Borgonzoni al 44% : Secondo il Sondaggista Alessandro Amadori In Emilia-Romagna, dove si vota il prossimo 26 gennaio, Bonaccini è avanti, con il 46% contro il 44% della senatrice leghista Borgonzoni. Il numero di indecisi è ancora elevato, pari al 25%. "Sarà determinante la campagna elettorale", ha sottolineato Amadori.Continua a leggere

Sondaggi politici - effetto sardine su Salvini : cala la Lega - bene Pd e Fdi : cala il consenso verso la Lega di Matteo Salvini, che comunque resta saldamente il primo partito ben oltre il 30% dei consensi. Recupera il Partito Democratico di Nicola Zingaretti, mentre resta stabile il Movimento 5 Stelle di Luigi Di Maio. Giuseppe Conte in testa al gradimento fra i leader politici.Continua a leggere

Sondaggi politici elezioni Emilia Romagna - per Emg e Tecnè c'è equilibrio : Il 26 gennaio l’Emilia Romagna si recherà alle urne per una tornata elettorale che potrebbe risultare significativa sia per la storia della regione che per le sorti della politica nazionale. I due principali candidati a governatore sono l’uscente Stefano Bonaccini e la sfidante del centrodestra Borgonzoni. La Lega e Matteo Salvini contano di arrivare ad espugnare un’altra roccaforte del centrosinistra, bissando il risultato ottenuto in Umbria. ...

Sondaggi politici - per il 43 - 6% il vero nemico di Matteo Salvini sono le proteste di piazza : Il Sondaggio Index Research ha evidenziato qual è il vero avversario che potrebbe mettere in difficoltà Matteo Salvini: le proteste in piazza, e quindi il neonato movimento delle sardine. Il 14,4% pensa che il Pd sia un possibile 'nemico' per il successo del leader del Carroccio; il 10,9% ha indicato invece il M5s.Continua a leggere

Sondaggi politici - in Europa una persona su 4 ha forti atteggiamenti antisemiti : Un cittadino europeo su quattro ha forti atteggiamenti antisemiti: è questo il quadro tratteggiato dal Sondaggio mondiale sull'antisemitismo condotto dalla Anti-Defamation League. Un dato in aumento in molti paesi dell'Europa centrale, ma che invece è in calo in altre nazioni, tra cui l'Italia (-11% rispetto al 2014).Continua a leggere

Sondaggi politici - Salvini è ancora il leader più amato (41%) - Conte staccato di quasi 10 punti : Secondo l'ultimo Sondaggio Emg Acqua, realizzato per Agorà su Raitre, se si votasse oggi la Lega di Matteo Salvini sarebbe ancora primo partito, con il 32,6% dei voti. Per il 24% degli intervistati totali la colpa della perdita di consenso del Movimento 5 Stelle alle ultime tornate elettorali è da attribuirsi "all’alleanza prima con la Lega e poi con il Pd".Continua a leggere

Sondaggi politici Ipsos : oltre uno su due favorevole a Ius Culturae : Sondaggi politici Ipsos: oltre uno su due favorevole a Ius Culturae A “Di Martedì” del 19 novembre, viene presentato il consueto Sondaggio politico di Ipsos. Pochi temi, ma sicuramente interessanti. Uno di questi, il dibattito sullo ius Culturae, di grande attualità. Si parte proprio da qui: Ipsos chiede se sia giusto dare la cittadinanza ai figli di immigrati che abbiano concluso le elementari con un livello adeguato di ...

Sondaggi politici Swg - i giovani italiani i meno rivoluzionari d’Europa : Sondaggi politici Swg, i giovani italiani i meno rivoluzionari d’Europa L’esito forse può stupire, ma a quanto pare i giovani italiani sono i meno rivoluzionari in Europa. E anche i meno attratti dall’uomo forte. È quanto emerge dagli ultimi Sondaggi politici di Swg realizzati nel febbraio e marzo di quest’anno sui giovani europei, con metodo CATI-CAWI-CAMI. Dovendo scegliere tra riforme e rivoluzione il 69% dei ...

Sondaggi politici Ipsos : ex Ilva - italiani divisi sulla nazionalizzazione : Sondaggi politici Ipsos: ex Ilva, italiani divisi sulla nazionalizzazione Il caso ex Ilva continua a tenere banco nel governo. ArcolerMittal ha intanto sospeso la chiusura degli altoforni, rispondendo alla richiesta del Tribunale di Milano di non fermare la produzione finché non ci sarà una decisione sul ricorso d’urgenza atteso per il 4 dicembre. Nel mentre, la Procura di Milano sta indagando sull’azienda per false comunicazioni e ...

Sondaggi politici 18 novembre : M5S in ripresa e Fratelli d'Italia stabile - cede la Lega : L’istituto di ricerche SWG ha pubblicato nuovi Sondaggi politici. Rispetto alla tornata precedente viene registrato un calo da parte di Lega e Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle torna a guadagnare terreno dopo aver ceduto il passo ai rivali per diverse settimane consecutivamente. Da segnalare è anche l’arretramento del partito di Matteo Renzi, che perde contatto da chi si trova davanti. Di seguito viene riportato dettagliatamente ...

Ultimi Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna - la svolta del M5S si a alleanza con il Pd ma veto a Bonaccini - intanto il centrodestra sale ancora : In vantaggio secondo i sondaggi è attualmente il governatore del pd Bonaccini ma i dissidi interni nei dem e l’indecisione del M5S potrebbero nuocere non poco la sua cavalcata verso la riconferma alla guida dell’Emilia Romagna. Il governatore si è sempre detto pronto a un’alleanza con il M5S perché convinto anche dai sondaggi che un eventuale appoggio anche esterno dei grillini significherebbe la vittoria della coalizione del ...

Sondaggi politici elettorali Emilia Romagna : per MG Research Lega con Borgonzoni avanti : Il risultato delle elezioni del 26 gennaio rappresenterà un dato importante non solo per la regione Emilia Romagna, ma anche per l'intera nazione. I risultati, infatti, potrebbero anche regalare sviluppi che, in qualche modo, potrebbero condizionare la politica nazionale. In questa fase risultano, perciò, particolarmente interessanti i Sondaggi che provano ad anticipare quelli che potrebbero essere i dati offerti dalle urne. In particolare, il ...