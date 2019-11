Skeleton | i convocati dell’Italia per i raduni ad Altenberg ed a Koenigssee

Fonte : oasport

(Di martedì 26 novembre 2019) La Nazionale italiana disi sta preparando in vista dei prossimi appuntamenti di Coppa del Mondo previsti a Lake Placid (7-8 dicembre). La compagine tricolore si è divisa in due gruppi di lavoro in terra tedesca per arrivare all’appuntamento nel modo migliore. Il direttore tecnico Maurizio Orioli, come riporta il sito della FISI, ha convocato per la preparazione a, che si terrà fino a venerdì 29 novembre, Pietro Drovanti, Giovanni Marchetti, Riccardo Possenti, Francesco Pellicani e di Marvin Moscara. Ad, invece, si ritroveranno da quest’oggi fino al 2 dicembre Mattia Gaspari, Amedeo Bagnis, Alessia Crippa, Manuel Schwaerzer, Valentina Margaglio, Alessandra Fumagalli, Gabriele Marenchino ed Elena Scarpellini. L’obiettivo per la selezione nostrana sarà quello di ben figurare, dovendo però fare i conti con le qualità di rivali assai ...