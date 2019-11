Siria | esplode autobomba nel nordest del Paese sotto controllo turco | 17 morti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Un’è esplosa nel nord-est della, provocando almeno 17e 20 feriti. L’attentato è avvenuto nel villaggio di Tal Half, nei pressi di Ras al Ayn. L’area è occupata dall’esercitoe dai ribellini sostenuti dalla Turchia. La zona è passatail lorodopo l’offensiva di ottobre contro le milizie curde delle Syrian Democratic Forces (Sdf), che si sono ritirate da Ras al Ayn in seguito all’accordo per il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti. La notizia dell’esplosione è stata riportata dal ministero della Difesa di Ankara, che ne ha incolpato le milizie curde. L’attacco è solo l’ultimo di una serie di attentati che hanno colpito la zona dopo l’occupazione turca. Le milizie curde sono ritenute terroriste da Ankara per i loro legami con i militanti curdi in Turchia, ma hanno ...

