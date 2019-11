Shirin Ebadi | premio Nobel 2003 | “La lotta contro la violenza inizia in casa”

Fonte : dilei

(Di martedì 26 novembre 2019)per la Pace nelper aver difeso i diritti degli oppressi e delle donne in Iran, è stata ospite a Storie Italiane il 25 novembre in occasione della giornata mondialelasulle donne. E ha raccontato non solo la sua vita difficile, in Iran, ma anche e soprattutto quello che si dovrebbe fare per educare alla non. Nel suo Paese e nel resto del mondo. “Ancora oggi sono spiata e addirittura dove lavoro hanno affittato un altro appartamento per spiarmi. Sono ancora minacciata, io pagherò il prezzo e non starò mai zitta. Hanno sempre guardato con sospetto le mie attività per i diritti umani, una volta ho trovato una microspia dentro casa che registrava tutto quello che si diceva. Mio marito e mia sorella sono stati vittima di una congiura, lei che non c’entrava assolutamente nulla è stata arrestata e per un periodo è stata in ...

