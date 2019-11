Settimana giusta per un Huawei Mate 20 Lite e Mate 20 Pro | nuove offerte Amazon questo

Fonte : optimaitalia

(Di martedì 26 novembre 2019) Ci sono alcunespecifiche che possiamo prendere in esame oggi 26 novembre all'interno dello store, almeno per quanto riguarda gli utenti che stanno pensando di lasciarsi sedurre da20o dal più performante20 Pro. Budget differenti, ovviamente, ma anche schede tecniche che differiscono non poco, in riferimento a due prodotti che nelle rispettive fasce di prezzo si difendono alla grande ancora oggi. A circa due anni dal loro esordio ufficiale sul mercato. Nuovo abbassamento del prezzo per20suProvando ad analizzare la situazione più nello specifico, è possibile evidenziare come il prezzo per i potenziali acquirenti di un20sia tornato ad essere aggressivo nelle ultimissime ore. Dopo qualche giorno caratterizzato da rialzi, se vogliamo prevedibili in vista del Black Friday 2019,martedì è ...

