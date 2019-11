SENTENZA DJ FABO Se siamo amici non è istigazione al suicidio | eutanasia

Eutanasia - la SENTENZA della Consulta su Dj Fabo : “Nessun obbligo per i medici” : La Consulta ha escluso, per alcuni casi, la punibilità dell'aiuto al suicidio, che non crea, comunque, "alcun obbligo di procedere a tale aiuto per i medici". È quanto si legge nelle motivazioni della pronuncia della Corte sul caso di Dj Fabo e sul processo nei confronti di Marco Cappato, con la sentenza che ritiene non punibile chi aiuta al suicidio.Continua a leggere