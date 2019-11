Sciopero Taxi | sindacati | Raggi ci incontri su tariffe e turni

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) Roma – “Aggiornamento delle, istituzione delService, nuova viabilita’ a piazza dei Cinquecento e lotta all’abusivismo”. Sono queste le principali richieste che hanno portato i tassisti romani a proclamare per oggi una giornata died un sit-in davanti alla stazione Termini, a cui hanno partecipato diverse decine di autisti delle auto bianche. La categoria chiede un incontro al sindaco di Roma, Virginia, proprio per discutere di questi argomenti. “Ma nonostante due sit-in e due lettere per Pec- ha spiegato all’agenzia Dire ‘Merlo’, uno dei sindacalisti della sigla Tras- dopo 3 anni e mezzo non siamo mai stati ricevuti. Il Comune di Roma non ha risposto mai alle nostre richieste. Ci sentiamorati dalla. A partire dalla questione dell’adeguamento delle, che sono ferme a 10 anni ...

