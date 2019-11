Sara Mandas non ce l’ha fatta È morta la mamma che raccontò sui social la lotta contro

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019)non ce l’ha. Èa 30 anni ladi Conegliano, alla quale era stato diagnosticato un tumore al fegato a gennaio di quest’anno. Suiaveva raccontato la sua battaglia, senza nascondere le difficoltà, sempre col sorriso, con i figli al suo fianco. Si legge sulla Tribuna di Treviso:abitava a Conegliano assieme al compagno Giuseppe Greco, di professione corriere, e i loro bimbi, un maschietto e una femminuccia di due e sei anni. Papà Giuseppe proverà a spiegare ai suoi piccoli che la loro “principessa con la bua”, come la chiamavano, è volata in cielo, ma anche da lì continuerà a restare vicina a tutti loro.Dopo la diagnosi,ha deciso di parlare apertamente della sua malattia. Di coinvolgere i figli nel suo percorso di cura, senza farne mistero. Ai piccoli ...

