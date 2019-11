Salvini a Civitavecchia | gruppo di cittadini lo contesta e canta Bella Ciao

Matteo Salvini : "Pronto a sedermi in strada per bloccare i camion di monnezza da Roma a Civitavecchia" : “Come mio dovere di cittadino e di ex amministratore locale ho messo a disposizione due ore del mio tempo per venire qui a denunciare la pericolosità sociale di Zingaretti e Raggi, 50% e 50%”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta Facebook da Civitavecchia, attaccando la decisione che i rifiuti della Capitale finiscano nella discarica della città portuale laziale.“Contesto l’idea che ...

