Saluto nazista in diretta | Van Basten sospeso da Fox Sport

Marco Van Basten fa un Saluto nazista in diretta tv convinto di avere il microfono spento - poi si scusa : “Una battuta infelice” : L’ex attaccante del Milan Marco Van Basten è stato travolto dalle polemiche a causa di un fuorionda imbarazzante mentre era in diretta sulla tv olandese. L’ex calciatore era ospite nello studio di Fox Sports Olanda per commentare la partita fra Ajax e Heracles Almelo, vinta per 4-1 dai padroni di casa, quando si è lasciato scappare un saluto nazista. Il giornalista di Fox Sports ha intervistato l’allenatore dell’Heracles Almelo ...