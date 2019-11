Salute e Sanità | Fnopi | nelle piccole isole situazione intollerabile

Salute : a Torino corso “dalla sicurezza degli operatori sanitari alla sicurezza delle cure” : Giovedì 7 novembre 2019 dalle ore 15 alle ore 18,30, presso l’Aula Lenti dell’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino (corso Dogliotti 14), si terrà il corso “dalla sicurezza degli operatori sanitari alla sicurezza delle cure. Focus sulle differenze di genere nelle malattie cardiovascolari”. sicurezza per le donne, sia in ambito terapeutico in riferimento alle problematiche cardio-vascolari sia in ambito professionale. ...

Ministro della Salute : addio ai superticket sanitari - non si pagheranno più : Ministro della salute: addio ai superticket sanitari, non si pagheranno più."Si chiude la stagione dei tagli alla sanità

Ministero della Salute - concorso per dirigenti sanitari aperto anche agli specializzandi : Ultime novità sui concorsi pubblici: tra le tante selezioni ministeriali, riportiamo la riapertura e modifica dei bando di concorso per 40 posti come dirigente sanitario medico in disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica e 12 posti come dirigente sanitario veterinario, in disciplina di sanità animale. Originariamente le selezioni erano state indette lo scorso settembre (con pubblicazioni dei bandi nel n.77 del 27 settembre 2019 ...

Salute - Alessandra combatte il cancro anche col cibo. E la sanità pubblica non è sua alleata : Alessandra ha 47 anni, è una ballerina di flamenco, un’attivista per i diritti umani, una militante femminista. Alessandra ha il cancro, ma non è “una malata di cancro”: “Non voglio essere identificata con la mia malattia”, come si fa con i pazienti oncologici. Al contrario, la malattia è diventata Alessandra: una battaglia politica che sta coinvolgendo centinaia di persone, e una campagna virale: per diffondere informazioni, ...

Dipartimento di Sanità Pubblica : Intelligenza artificiale per la Salute dei pazienti : La fantascienza diventa scienza grazie all’intuito e alle capacità degli esperti del Dipartimento di Sanità Pubblica della Federico II, in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione. I nomi che hanno portato alla nascita di questo straordinario sistema di supporto alle decisioni cliniche complesse sono quelli di Maria Triassi (Direttore del Dipartimento), Giovanni Improta ...

Sanità - il ticket sulla base del reddito equivale a una tassa sulla Salute : Se dovessi con una battuta riassumere la nota al Def riferita alla Sanità direi che è la perfetta conseguenza del Def dello scorso anno con piccole variazioni di quantità; quindi il governo che l’ha fatta è “giallo verde rosso”. Probabilmente considerando i tempi stretti tra crisi di governo e finanziaria la continuità per il momento è inevitabile. Il problema è che al ministro Roberto Speranza, secondo me, non conviene per nulla essere ...