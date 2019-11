Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Lahato agliamericani il sistema missilistico “Avangard”, di cui fa parte il vettore a planata ipersonica che sta per essere consegnato alle forzete nel quadro delle misure previste dal trattato New START, accordo sulla riduzione delle armi strategiche che limita i numeri di lanciatori e testate schierati dallae dagli Stati Uniti. Lo ha detto il ministero delladi Mosca, citato da Interfax. Avangard è uno deglimenti russi di nuova generazione indicati da Putin come cruciali per garantirsi un vantaggio strategico nei confronti del resto del mondo. Secondo il Cremlino la dizione è avvenuta anche per provare la validità del trattato stesso. Il Moscow Times riferisce che Avangard, annunciato nel 2018, “è stato presentato come un’altamente manovrabile indidiantimissile degli ...

Noovyis : (Russia mostra a ispettori Usa arma ‘Avangard’: “In grado di eludere i sistemi di difesa Nato”) Playhitmusic - - TutteLeNotizie : Russia mostra a ispettori Usa arma ‘Avangard’: “In grado di eludere i sistemi di difesa… - contemplocia : Novità dalla Russia ???? La mostra di opere di Peter Kozorezenko si apre nelle sale dell'Accademia delle Arti Russa… -