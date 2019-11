Roberto Emanuelli | «Sono qui per l’amore»

Fonte : vanityfair

(Di martedì 26 novembre 2019)Mentre si discute di odiatori online e di leggi anti-insulti via social,fa eccezione. Lui i suoi follower (etanti: oltre 400 mila su Facebook; 200 mila su Instagram) li chiama «famiglia», li definisce una «bellissima comunità spinta da buoni sentimenti»., romano, quarantenne – con un passato breve da cantante e uno più lungo da broker assicurativo – ha scritto tre libri (tema,) in meno di quattro anni, ha venduto oltre 300 mila copie. Il suo quarto romanzo, Tu, ma per sempre (edito da DeA Planeta), è uscito da poco più di un mese, continua a essere tra i primi 10 più venduti in Italia. E gli insulti? «pochissimi, li ignoro». È iniziato tutto da un blog. «Sì, era il 2012. E intorno a quel blog è nata una comunità che ha preso il nome da una delle mie frasi più ...

