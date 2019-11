Risultati NBA – Antetokounmpo immenso | bene Gallinari | ko gli Spurs di Belinelli

NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (26 novembre). Lebron e i Lakers vincono a San Antonio - Giannis ne mette 50 e i Bucks respingono l’assalto dei Jazz : Ben 11 le partite che si sono svolte, questa notte, in NBA. Apre la vittoria di misura, 108-106, dei Brooklyn Nets sul campo dei Cleveland Cavaliers. Decisivi 23 punti e 9 assist di Spencer Dinwiddie e la doppia doppia da 22 punti (9/10 dal campo) e 21 rimbalzi di Jarrett Allen. Con il successo odierno, inoltre, i Nets vanno sopra il 50% di vittorie e, ora, possono vantare un record di 9-8. I Cavs, invece, sono fermi sul 5-12. vincono anche i ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (25 novembre) : Doncic illumina anche contro Houston - Melli sconfitto dai Clippers : Sono cinque le partite della notte NBA. Quinta vittoria consecutiva per i Dallas Mavericks ed ancora una volta una super prestazione di Luka Doncic. Lo sloveno è il grande protagonista nel successo della sua squadra sul campo degli Houston Rockets per 137-123. Difese sicuramente ballerine e attacchi che dominano, in particolare quello di Dallas nel primo quarto, chiuso in favore degli ospiti 45-29. Per Houston è stato un continuo ...

Risultati NBA – Ai Nets il Derby di New York : ok Kings e Nuggets - Harrell strepitoso per i Clippers : I Brooklyn Nets vincono il Derby di New York, successi per Clippers, Nuggets e Kings: i Risultati delle partite NBA della notte Poker di match nella notte NBA a cavallo fra domenica e lunedì. Secondo Derby stagionale in quel di New York con i Nets ancora una volta vincitori pur senza Irving e Durant. Basta un super Dinwiddie da 30 punti, coadiuvato da Allen in doppia doppia (18 punti e 10 rimbalzi) per battere i Knicks. Successo esterno ...

Risultati NBA – LaVine inarrestabile contro gli Hornets : ko Belinelli e Melli : LaVine trascina i Bulls alla vittoria: serata amara per gli italiani Belinelli e Melli Una notte ricca di partite NBA e dunque tanto spettacolo, a partire dalla prima sfida, tra Charlotte Hornets e Chicago Bulls, terminata col punteggio di 115-116. Ai padroni di casa non sono bastati i 28 punti di Rozier, per i Bulls invece prestazione da 10 e lode per LaVine, a referto con ben 49 punti. Sorridono gli Indiana Pacers, che hanno mandato al ...

Basket - NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (24 novembre). Continuano a vincere Lakers e Bucks - spicca la super prestazione di Zach LaVine : Sono ben dieci le partite disputatesi nella notte per la stagione NBA 2019-2020. Tanto equilibrio in giro per gli States, con la maggior parte delle sfide che si sono decise negli ultimi minuti di gioco e per pochi pochi di differenza. E sono tante anche le prestazioni d’autore della serata: a prendersi la ribalta è sicuramente Zach LaVine, autore di ben 49 punti nella vittoria dei Bulls. Continuano a vincere Los Angeles Lakers ...

Risultati NBA – Lakers implacabili con Davis e LeBron - Celtics ko a Denver : Spurs e Warriors sempre più giù : La coppia Davis-James non lasciano scampo a Oklahoma, Denver stende Boston grazie ad una prestazione cinica: Spurs e Golden State sempre più giù I Los Angeles Lakers non smettono di vincere, centrando il sesto successo consecutivo, il secondo a distanza di tre giorni contro Oklahoma City. I giallo-viola ringraziano un Anthony Davis in versione super, considerando i 33 punti che lo rendono il miglior realizzatore della propria ...

NBA 2019-2020 - i Risultati della notte (23 novembre) : Gallinari si piega ai Lakers - ottavo ko di fila per gli Spurs di Belinelli : Si sono disputate nella notte italiana dieci partite della regular season NBA 2019-2020. C’era attesa per il duello tra i Los Angeles Lakers e gli Oklahoma City Thunder di Danilo Gallinari, hanno vinto i californiani che si confermano miglior squadra della Lega grazie a 33 punti e 11 rimbalzi di Anthony Davis, decisivo nel finale, e 23 punti e 14 assist di LeBron James, i gialloviola sono alla sesta vittoria consecutiva. Per Oklahoma ...

Risultati NBA – I Bucks stendono Portland con un Antetokounmpo in versione MVP - Pelicans corsari a Phoenix : Il greco piazza la seconda tripla doppia in stagione, consentendo ai Bucks di centrare il sesto successo consecutivo. Bene Melli nella vittoria dei Pelicans sui Suns Solo due le partite nella notte NBA, ma le emozioni e lo spettacolo non mancano assolutamente. Vince e convince Milwaukee, che stende Portland 137-129, ottenendo il sesto successo consecutivo. Ennesima super prestazione di Giannis Antetokounmpo, che piazza una stratosferica ...

Basket - NBA 2019-2020 : i Risultati della notte (22 novembre). Antetokounmpo affonda i Blazers - Melli e i Pelicans vincono a Phoenix : Sono solo due le partite che si sono giocate nella notte NBA. Aprono i Milwaukee Bucks, primi ad est, che ospitano dei Portland Trail Blazers in grandissima crisi. A vincere sono proprio i padroni di casa, i quali si impongono col risultato di 137-129 in un match a punteggio altissimo, ove gli attacchi hanno dominato. Top scorer, per la franchigia del Wisconsin, un Eric Bledsoe da 30 punti. Giannis Antetokounmpo, invece, è autore di ...