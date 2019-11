RISULTATI FINALI Champions League di oggi 26 novembre 2019 Tabellino

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : RISULTATI 21 novembre. Il Canada è il primo semifinalista : battuta l’Australia 2-1 grazie ad un Pospisil show! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 00.08 grazie a tutti per averci seguito e buonanotte! 00.06 AUSTRALIA-Canada: GAME SET AND MATCH Pospisil/SHAPOVALOV! Il duo canadese batte 6-4 6-4 Peers e Thompson e conquista le semifinali di Coppa Davis! Il Canada sfiderà una tra Serbia e Russia, ancora trascnato da un Pospisil in versione deluxe tra singolare e doppio. Partita perfetta del Canada che ottiene il break all’esordio del ...

LIVE Coppa Davis 2019 in DIRETTA : RISULTATI 21 novembre. Australia-Canada : Pospisil batte Millman ma De Minaur rimonta Shapovalov! La prima semifinalista si decide al doppio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.19 Australia-Canada: tra una ventina di minuti scenderanno in campo, come da programma, Thompson e Peers contro i singolaristi canadesi odierni, Pospisil e Shapovalov. Cambi in vista? 22.15 Australia-Canada: GAME SET AND MATCH DE Minaur! L’australiano vince in rimonta 3-6 6-3 7-5 contro Denis Shapovalov al termine di una partita incredibile, in cui il finalista delle NextGen ATP ...

Curling - Europei 2019 : RISULTATI e classifica femminile. Russia - Svizzera - Svezia in testa : pass per le semifinali con la Scozia : Russia, Svizzera, Svezia si trovano al comando della classifica generale agli Europei 2019 di Curling femminile in corso di svolgimento a Helsingborg (Svezia) quando manca una sola giornata al termine del round robin. Le tre capoliste e la Scozia, quarta a una lunghezza di distacco dalle rivali, sono già certe di essersi qualificate alle semifinali ma bisogna ancora definire gli accoppiamenti del turno a eliminazione diretta. Oggi la Svezia ...

Basket - Eurolega 2019-2020 : tutti i RISULTATI di oggi (8 Novembre). Vince il Barcellona - il CSKA sconfitto in Francia nei secondi finali : Dopo i cinque match giocati nella giornata di ieri, tra i quali la vittoria dell’Olimpia Milano contro il Baskonia, in data odierna si sono disputate le altre quattro partite valide per la settima giornata di Eurolega 2019-2020. Torna alla vittoria il Barcellona, mentre il CSKA Mosca viene sconfitto a Villeurbanne negli ultimi secondi di gioco; successi interni per Fenerbahce e Panathinaikos. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto accaduto ...

RISULTATI Serie A - 10^ giornata : tutti i finali e la classifica aggiornata - il Milan si risolleva : Risultati Serie A – Di nuovo in campo, senza sosta. Il massimo campionato italiano scende nuovamente in campo dopo il weekend, c’è il turno infrasettimanale che vale il 10° turno. Nel primo match colpo grosso del Verona sul campo del Parma, decisiva la rete di Lazovic dopo pochi minuti. L’accoppiata Martinez-Lukaku trascina l’Inter contro il Brescia, finisce 1-2. Nella prima del mercoledì, pari e spettacolo tra ...

Tennis - WTA Lussemburgo 2019 : i RISULTATI delle semifinali. Ultimo atto Ostapenko-Goerges : Disputate le semifinali del tabellone di singolare del torneo WTA International di Lussemburgo: sul cemento indoor del Granducato oggi è stata delineata la finalissima di domani che si giocherà tra la numero 2, la tedesca Julia Goerges, e la wild card lettone Jelena Ostapenko. Eliminate la numero 3, la kazaka Elena Rybakina, e la numero 8, la russa Anna Blinkova. La teutonica Julia Goerges vince contro la kazaka Elena Rybakina, numero 3, in meno ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - podi e RISULTATI. Doppietta di Simone Biles - festa per Nagornyy e Fraser : Oggi domenica 13 ottobre si sono disputate le ultime Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si sono assegnati cinque titoli (tre maschili, due femminili). Di seguito tutti i podi con i risultati e le varie cronache. Finali DI SPECIALITA’ Mondiali Ginnastica: podi E RISULTATI TRAVE – Simone Biles (USA, 15.066), Liu Tingting (Cina, 14.433), Li Shijia (Cina, ...

Ginnastica - Mondiali 2019 : Finali di Specialità - podi e RISULTATI. Vincono Biles e Derwael - Lodadio d’argento : Oggi sabato 12 ottobre si sono disputate le prime Finali di Specialità ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica, alla Schleyer Halle di Stoccarda (Germania) si sono assegnati cinque titoli (tre maschili, due femminilie). Di seguito tutti i podi con i risultati e le varie cronache. Finali DI SPECIALITA’ Mondiali Ginnastica: podi E RISULTATI VOLTEGGIO (FEMMINILE) – Simone Biles (USA, 15.399), Jade Carey (USA, 14.883), Elissa ...