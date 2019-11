Renzi contro la giustizia show | “Se non volete guai non finanziate Italia viva”

Luigi Marattin contro il contratto di governo : "C'è solo Matteo Renzi" : Proprio come Maria Elena Boschi, anche Luigi Marattin chiude al patto di governo proposto dal M5s. O meglio, imposto da Beppe Grillo a Luigi Di Maio e dunque proposto controvoglia da quest'ultimo. Il secco "no" del responsabile economico di Italia Viva nonché generale delle milizie renziane arriva n

Renzi contro i surfisti del populismo : Quanto viva sia la sua Italia viva lo si capirà, quando ci saranno, alle elezioni. Nel frattempo, da quando Matteo Renzi ha lasciato il Pd per iniziare a “navigare” in autonomia (non “sbuffare”, “navigare”), l'esecutivo guidato da Giuseppe Conte non sembra poi così vivo. Per l'ex premier, però, è un

Di Maio contro Renzi e Zingaretti : "Lo Ius culturae non è in programma - così come lo sblocca-cantieri di Iv" : Luigi Di Maio solo contro tutti. Il capo politico dei Cinque Stelle in pochi giorni riesce a fare piazza pulita attorno a sé. Non è una novità che i rapporti con Giuseppe Conte si limitano agli obblighi istituzionali, così come non sono nuovi certi malumori nei confronti degli alleati giallo-rossi.

Pd - Zingaretti contro Renzi e Italia Viva : “Chi ci combatte per rosicare consenso si scava la fossa” : “Non si illudano, chi combatte il Pd per rosicare consenso si scava la fossa per sé e per il centrosinistra Italiano. Il Pd resterà comunque il pilastro della risposta alla risorgente destra”. A rivendicarlo il segretario dem Nicola Zingaretti nel discorso alla convention di Bologna, attaccando, pur senza nominarlo, Matteo Renzi e il suo partito Italia Viva, la cui strategia dichiarata è proprio quella di erodere i consensi dem. ...

Nazionale medicina contro i “guai” da club : Donnarumma - Insigne e FloRenzi ritrovano fiducia : La Nazionale del c.t. Roberto Mancini vince anche in Bosnia e, oltre al pass per Euro 2020 ottenuto un mese fa, conquista un nuovo record di successi. L’Italia è diventata sorta di paradiso calcistico, in cui ogni calciatore utilizzato riesce a dare il meglio per la causa. Ieri sono arrivate infatti risposte importanti anche da chi alla vigilia non sembrava essere in un buon momento di forma mentale: in primis Donnarumma, Insigne e ...

Zingaretti : “Renzi piccona il Pd - io lotto contro Salvini. Italia viva non ha molto futuro” : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, in un'intervista su 'La Stampa', critica Matteo Renzi: "Ogni picconata al Partito democratico è un favore fatto a Salvini. Questa è la pura verità, e quindi più si colpisce il Pd, più si rafforza la destra. Poi ognuno si assumerà le sue responsabilità".Continua a leggere

Il nodo del direttore del Tg1 continua a bloccare le nomine Rai e i piani dell'amministratore delegato Fabrizio Salini. Il cda di ieri, martedì 12 novembre, ha deciso di non decidere e alla vigilia del consiglio è stato cambiato all'ultimo secondo l'ordine del...

Ex Ilva - M5s compatto per il no allo scudo penale per ArcelorMittal. Di Maio contro Renzi : “Non tolleriamo giochetti - è problema per governo” : Serata di riunioni in casa Movimento 5 stelle. Tema: crisi dell’ex Ilva di Taranto. La prima riunione dura più di tre ore a Palazzo Madama tra i senatori pentastellati con il ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli. Al termine, mentre le porte si aprono, si sente nitidamente Barbara Lezzi urlare “io lo scudo non lo voto”. “Abbiamo discusso animatamente – ammette il senatore 5 stelle Mattia Crucioli ...

Ex Ilva - lo sfogo di Matteo Renzi contro Carlo Calenda : "Uno sciacallo" : Il caso dell'ex Ilva, con Arcelor Mittal in fuga dall'Italia, agita le acque nel centrosinistra, che si trova a dover fare i conti con un M5s che, di fatto, ha portato alla situazione in atto. E alcune considerazioni vengono riportate da Augusto Minzolini in un retroscena. Si parte dalle parole di E

Nicola Zingaretti a DiMartedì - bordate contro Matteo Renzi : "Operazione di basso livello" : bordate in tv da Nicola Zingaretti contro Matteo Renzi. Il segretario del Pd, ospite a DiMartedì di Giovanni Floris su La7, mette nel mirino il leader di Italia Viva per le dure critiche che ha mosso contro la manovra: "Giusto che tutti portino il contributo in un'alleanza, il problema è se porti id

Manovra - Zingaretti contro Renzi : “La sua è un’operazione di basso livello - italiani giudicheranno” : Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, non risparmia critiche a Matteo Renzi dopo le polemiche sollevate da quest'ultimo sulla Manovra: "Aprire una polemica su una legge di Bilancio per indicare che uno sarebbe il partito delle tasse e l'altro è contro le tasse è una operazione di basso livello che gli italiani giudicheranno alle urne".Continua a leggere

Gualtieri : «La plastic tax si può modulare bene» E Renzi : «Fiumi di polemiche» Pro alla tassa|E contro : Il richiamo del ministro: «L’opposizione non ha argomenti e sarebbe bene che la maggioranza si concentrasse a difendere questa legge di bilancio»

Manovra - Pd contro Italia Viva e Renzi : “Da loro populismo fiscale - imitano il Matteo sbagliato” : È scontro, nel governo, tra Partito Democratico e Italia Viva sulla Manovra. I dem, con Stefano Vaccari, mettono sotto accusa gli esponenti del partito di Matteo Renzi sostenendo che "continuano nel loro incontenibile populismo fiscale che colpisce il taglio delle tasse ai lavoratori dipendenti. Parlando solo di tasse fanno un favore a Salvini e alla destra, indossando i panni del Matteo sbagliato".Continua a leggere

"I media sono pieni di retroscena ma la verità è molto più semplice:noi di Italia Viva non siamo contro nessuno.".Così su Fb il leader di Iv, Matteo Renzi. E sottolinea: "Siamo solo contro l'aumento delle tasse.Ieri contro l'aumento di Iva, cellulari e gasolio.Oggi contro l'aumento sulle auto aziendali e sulle nostre imprese. E non facciamo polemiche,ma proposte concrete su come evitare i microbalzelli.