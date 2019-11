Reddito di cittadinanza 2020 | obbligo rinnovo Isee Istruzioni

Fonte : leggioggi

(Di martedì 26 novembre 2019)disono strettamente connessi. Ilè quella misura destinata a sostenere economicamente le fasce più deboli della popolazione mentre l’misura le condizioni reddituali e patrimoniali del nucleo familiare. Nessuna domanda di Rdc può essere accettata o presa in considerazione se il richiedente non si preoccupa di trasmettere l’che attesti la condizione economica e patrimoniale della propria famiglia. Per come è disegnato, ildiha tra i requisiti imprescindibili il possedere unnon superiore ad euro 9.360. Il sussidio, essendo stato introdotto quest’anno, ha tenuto conto, per determinare chi ne aveva diritto, l’2019. Di conseguenza, con la fine dell’anno si avvicina anche il termine di validità dell’e con esso la necessità di ottenerne uno per ilse si vuol continuare a percepire ildi ...

