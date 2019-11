Red Dead Redemption 2 | alcuni modder hanno ricreato il DLC Undead Nightmare disponibile

Fonte : eurogamer

(Di martedì 26 novembre 2019) Chi si ricorda del DLC Undi Red? Bene,stanno lavorando per portare un contenuto simile all'interno di Red2.Unnon è mai arrivato su PC, dato che il primo capitolo della serie è stato pubblicato esclusivamente per Xbox 360 e PlayStation 3, perciò questo sarebbe un contenuto esclusivo per i possessori del gioco su PC. Rockstar non ha ancora annunciato alcun DLC per giocatore singolo per Red2, che sia Uno altro, quindi i giocatori stanno già lavorando su una loro versione. Il team lo ha mostrato in un nuovo video, ma non ha ancora fornito un link alla mod stessa.Gli zombie presenti nel gioco sono basati sulla fazione antagonista Night Folk del gioco, un gruppo di NPC che assomigliano essenzialmente agli zombi, anche se sono in grado di piazzare trappole e portare coltelli. La mod, o ...

