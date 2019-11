Rateizzazione debiti Agenzia entrate | quando si può fare | importi | domanda

Fonte : leggioggi

(Di martedì 26 novembre 2019) Lacon l’delleentra in gioco in un momento specifico e delicato: non si è in regola con il Fisco ma non si è ancora raggiunto il livello dell’inadempienza. Ancora quindi non si è arrivati all’accertamento, ma solo ad una cartella di pagamento, che leinviano al contribuente per recuperare le somme vantate nei suoi confronti. Non si parla quindi neanche di possibilità di Rottamazione o Saldo e stralcio. Ma si va ancora a monte: un contribuente si è scordato di pagare un debito con l’delle, queste gli inviano una cartella di pagamento. a questo punto il debitore può decidere di rateizzare la somma dovuta, senza incorrere in accertamenti e riscossioni coattive. Vediamo in dettaglio chi può accedere allacon l’, come funziona l’iter la procedura di: ...

MazaraNews : Mazara. Rateizzazione delle imposte comunali, via libera del Consiglio alla proposta di modifica del regolamento: f… -