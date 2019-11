Rapporto Caritas | 19 941 nascite nel 2018 | -25% rispetto al 2008

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) Roma – Nellea Roma sono state 19.941, piu’ di un quarto in meno delledel. È quanto emerge daldelladi Roma sulla poverta’ nella Capitale. In base al Mother Index messo a punto da Save the Children in collaborazione con Istat si evidenzia che le madri che vivono nel Lazio affrontano difficolta’ mediamente maggiori tanto a livello generale che per quanto riguarda l’ambito dell’offerta di servizi specifici di sostegno alla maternita’ e all’infanzia. Del resto, le donne candidabili alla maternita’ per lo piu’ sono quelle che nelappartenevano alla classe d’eta’ 15-24 anni e hanno subito maggiormente i contraccolpi e gli effetti devastanti della crisi sul fronte occupazionale e socialealle coetanee dei Paesi europei con economie piu’ resistenti. Stime ...

SimoneIannone : RT @agensir: “Il tessuto dei nostri quartieri si è sfilacciato, prevalgono il timore dell’altro, l’individualismo, non si tiene conto del b… - CaritasRoma : RT @agensir: “Il tessuto dei nostri quartieri si è sfilacciato, prevalgono il timore dell’altro, l’individualismo, non si tiene conto del b… - GBiancardi : RT @agensir: “Il tessuto dei nostri quartieri si è sfilacciato, prevalgono il timore dell’altro, l’individualismo, non si tiene conto del b… -