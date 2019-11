Raggi | grazie a giudici | sempre vicino Roxana e cittadini onesti

Cioffredi : grazie Roxana per aver messo da parte omertà - grande coRaggio : Roma – “La sentenza di appello conferma che la brutalita’ del raid al Roxy Bar e’ avvenuto per affermare il potere mafioso di intimidazione nel territorio da parte del clan dei Casamonica. Un grazie alla Direzione Distrettuale Antimafia e alla Squadra Mobile della Questura di Roma, ma un grazie particolare va a Roxana Roman che, con coraggio e determinazione, ha rotto il muro di omerta’ di cui si avvalgono i clan ...

Colosimo-Ghera : grazie a Raggi e Zingaretti emergenza continua : Roma – “La sindaca di Roma si volta dall’altra parte e gestisce l’emergenza scaricando in provincia tonnellate di rifiuti. L’ordinanza firmata per consentire il conferimento da parte di Ama di ulteriori 1.000 tonnellate al giorno nella discarica di Civitavecchia conferma l’incapacita’ dei 5 Stelle circa la chiusura del ciclo dei rifiuti, cui segue il totale immobilismo della Regione Lazio. Dopo quasi 4 ...

Mughini : 'Grazie mister Sarri per il coRaggio di aver tolto CR7 contro il Milan' : Nonostante la difficile vittoria contro il Milan, alla Juventus l'argomento più chiacchierato resta la sostituzione di Cristiano Ronaldo a mezzora dalla fine. Una decisione molto importante e coraggiosa da parte di Maurizio Sarri che come la gran parte degli addetti ai lavori si aspettava, non è stata presa bene dal portoghese. Dopo il cambio CR7 prima si è diretto negli spogliatoi e poi a tre minuti dalla fine della partita ha lasciato ...

Lucha Y Siesta : grazie a Boldrini - Raggi non sgomberi : Roma – “Ringraziamo vivamente la presa di posizione pubblica della deputata Laura Boldrini, che con una lettera indirizzata alla Sindaca Raggi chiede che si prenda atto del lavoro svolto da ‘Lucha y Siesta’ in questi anni, per le donne e per il quartiere, facendosi carico anche della difficolta’ del settore pubblico a garantire servizi adeguati”. Cosi’ il Comitato ‘Lucha alla citta” della ...

UE - Mattarella grazie al coRaggio di Draghi sistema più solido : Festa grande a Francoforte per salutare il governatore uscente Draghi e dare il benvenuto a Christine Lagarde

Copa Libertadores - il Flamengo vince e Raggiunge il River Plate in finale : asfaltato il Gremio grazie ad un super Gabigol : Nella semifinale tutta brasiliana, il Fla si impone 5-0 contro il Gremio grazie alla super prestazione di Gabigol La finale di Copa Libertadores sarà River Plate-Flamengo, questo l’esito delle due semifinali che hanno sancito l’eliminazione rispettivamente di Boca Juniors e Gremio. Dopo il big match della Bombonera di due giorni fa, il Fla non lascia scampo ai connazionali rifilandogli ben cinque gol, sfruttando appieno un ...

Susanna - la prostituta in bicicletta multata. L’appello a Virginia Raggi : “Ci lasci lavorare. Grazie alla strada do un futuro a mia figlia. E mi piace fare la put****” : Susanna, la prostituta della Salaria, è stata multata dai vigili urbani. L’ultimo capitolo delle vicende della 53enne romana che gira in sella alla sua bicicletta, sulla statale che collega Roma alla costa adriatica, concedendosi ai fugaci clienti, è color contravvenzione. L’ha spiegato lei stessa in collegamento telefonico su Radio 24 ai microfoni de La Zanzara. “I vigili mi hanno fatto una multa di 250 euro. Così non si può continuare a ...