Raffaella Fico a ‘Un giorno da pecora’ | “Uscita di Cellino infelice Balotelli? Spero

Fonte : calcioweb.eu

"Un' uscitae incresciosa. Ove mai fosse stata una battuta se la poteva risparmiare. Su questi argomenti non vanno fatte battute. Proprio il presidente aveva detto che Mario è una persona sensibile e proprio per questo determinate battute vanno evitate". Queste le parole di, showgirl e ex compagna di Mario, ai microfoni di 'Unda pecora', su Radiouno, in merito alla frase di ieri del presidente del Brescia, Massimo, sull'attaccante che ha provocato dure polemiche. Sulle voci di un possibile addio dida Brescia, laha risposto: "Non lo so, speriamo rimanga in Italia, ma sono cose professionali di Mario. Io non so nulla".

