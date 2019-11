“Quel ‘coso’ è un errore” Manila Gorio L’opinionista della tv pronta a cambiare sesso

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 26 novembre 2019) Ha deciso: si sottoporrà all’intervento per diventare donna. Lo ha dichiarato lei stessa. Il motivo?ha spiegato di essersi sempre sentita “usata dagli uomini” ed è stufa. Non vuole che certe situazioni capitino più. Classe 1989,– alla nascita Tonino Giangre– è originariaPuglia, è una transgender di cui si è parlato molto durante il periodo degli scandali dei festini ad Arcore.è una mo, influencer e spesso la vediamo in televisione come opinionista dei programmi di Barbara D’Urso. Non soloha deciso che diventerà donna a tutti gli effetti, ha anche detto che donerà la sua “verginità” a chi la sposerà realizzando il suo sogno.Lo ha deciso: Tonino non ci sarà più. E lascerà il posto – tutto – a. Come lei stessa ha ammesso, non si è mai sentita un uomo. Già da piccolo, Tonino non gradiva i giocattoli da maschietto ma ...

oitzLuca : Ovviamente quel coso era ripieno...e ovviamente il mio fidanzato mi stava prendendo per il culo ?? - rosaria9495 : Scusate ma cos'era quel coso con scritto ' a tra poco' ? Comunque è figo #ilparadisodellesignore - STYLE91s : @GiliRrapaj @harsgoldenheart se solo il vestito non avesse quel coso nero.....andrebbe anche -