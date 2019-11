Quanto pesa l' ok di Donald Trump alle colonie di Israele

Uomini e donne - Tina Cipollari affronta di nuovo la bilancia. E questa volta c’è una sorpresa (che in pochi si aspettavano). Quanto pesa : La nuova stagione di Uomini e donne è iniziata con Tina Cipollari che prometteva a Maria De Filippi che sarebbe dimagrita. All’inizio della stagione Tina pesava 84 chili (più di Gianni Sperti che, pesato nella stessa occasione, pesava 75 chili). Maria De Filippi ha deciso di aiutarla e ha inviato in studio un nutrizionista che sta seguendo la Cipollari. L’obiettivo? Perdere 20 chili entro Natale. Certo, non sarà facile perdere tutti questi chili ...

Tassa sulla plastica - "Libero" fa il calcolo pesando ogni grammo. Una stangata : ecco Quanto paghi in un anno : Un euro al chilogrammo: a tanto ammonta la nuova imposta su contenitori e imballaggi di plastica prevista dalla Finanziaria 2020. In attesa di capire se durante il passaggio parlamentare l' importo rimanga tale o venga dimezzato come hanno chiesto alcuni esponenti dei partiti di governo, ho provato

Conti correnti - ecco Quanto pesa il Fisco sull’erosione dei risparmi : Tra rivisitazioni di aliquote sui guadagni e aumenti dell’imposta di bollo, nel tempi la tassazione è andata a colpire sempre di più il patrimonio del contribuente, non solo il reddito. E la pressione fiscale su Conti e investimenti ha registrato un deciso balzo

Elezioni Umbria - la Lega punta al governo. Pd-M5s - prove di alleanza : Quanto pesa il voto dei 700mila alle urne : Laboratorio per un’alleanza civica – quella tra Pd e M5s – neanche ipotizzabile solo tre mesi fa e ora passata dalla maggioranza di governo a coalizione elettorale che potrebbe essere replicata anche altrove. O trampolino per il centrodestra a trazione Lega, da qui vuole cominciare la rincorsa per tornare alla guida del Paese. Da qualsiasi punto di vista le Elezioni regionali in Umbria rischiano di avere un peso specifico ...

Verissimo - sconvolgente confessione di Heather Parisi : "Bulimia - Quanto ero arrivata a pesare" : Si sbottona a Verissimo, Heater Parisi, dove ha parlato a Silvia Toffanin, nella trasmissione del sabato su Canale 5, del delicato periodo in cui ha sofferto di gravi disturbi alimentari. "Ho sofferto di bulimia - rivela Heather -. Nel periodo in cui a Milano facevo Fantastico 4 con Gigi Proietti, e

Fotografia - Quanto ‘pesava’ negli anni Settanta una Nikon al collo : Tra i grandi pianti e funerali che ogni cinque minuti qualcuno celebra per il fotogiornalismo italiano, pare proprio che alcuni fotogiornalisti italiani siano considerati tra i migliori del mondo e lavorino assiduamente. All’estero, però. C’è una fuga di occhi come c’è la fuga di cervelli. I pianti, dunque, non dovrebbero commemorare la salma del fotogiornalismo italiano bensì quella dell’editoria che non lo utilizza, paralizzata ...