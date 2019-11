Prescrizione | Di Maio | “Non si può rinviare riforma Com’è oggi permette a molti furbetti

Prescrizione - Conte chiude al Pd : “Processi lunghi non possono estinguersi”. Di Maio : “Con Berlusconi dem volevano stop al rinvio a giudizio” : Giuseppe Conte chiude alle richieste del Pd. Luigi Di Maio tira per la giacchetta l’alleato dem. Nel giorno in cui il Berlusconiano Enrico Costa lancia l’ennesimo appello a renziani e dem, per votare la sua legge che cancella la riforma sulla Prescrizione, il premier e il capo politico del M5s chiamano in causa l’alleato di governo. È il primo intervento pubblico di Conte sul tema: il premier, infatti, ha osservato in silenzio ...

L’appello di Luigi Di Maio al Pd : “Sulla Prescrizione non fate come Salvini - servono i fatti” : Il ministro Luigi Di Maio ha lanciato un appello all'alleato di governo: "Mi aspetto che la musica sia cambiata. Il Pd ai tempi di Berlusconi al governo, ma anche all'inizio della scorsa legislatura, diceva di interrompere la prescrizione ancor prima della sentenza di primo grado, già al rinvio a giudizio. Possiamo fare questo passo importante insieme".Continua a leggere

Giustizia : Di Maio - 'su Prescrizione spero si trovi accoro con il Pd' : Rosolini (Siracusa), 23 nov. (Adnkronos) - "spero si trovi accordo con i l Pd. Il ministro Bonafede sta facendo un grande lavoro di mediazione". Così Luigi Di Maio a Rosolini (Siracusa) parlando della riforma della Giustizia. "Per noi il tema della prescrizione è un tema importantissimo - dice ancor

Di Maio : “Da conflitto di interessi a salario minimo - faremo road map col Pd. Prescrizione? Spero troveremo accordo” : Una “road map” da scrivere con il Partito democratico e che possa toccare tutti gli interventi da fare nel prossimo anno: dal conflitto di interessi al salario minimo. Dopo che il fondatore del Movimento Beppe Grillo oggi ha rilanciato l’alleanza Pd e M5s parlando di un nuovo contratto da fare a gennaio, ora Luigi Di Maio è entrato nel dettaglio dei provvedimenti su cui i grillini chiederanno di muoversi il prima possibile. ...

Prescrizione - Di Maio : “In vigore dall'1 gennaio" : Il Ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato che la riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio, al di là di quello che le indiscrezioni delle ultime ore sostenevano.La riforma varata dal precedente esecutivo, e fatta slittare da Matteo Salvini e la sua Lega nel tentativo di intervenire per effettuare modifiche più sostanziali, entrerà in vigore come da programma il 1° gennaio 2020. ...

Prescrizione - Di Maio conferma : "Sarà in vigore dall'1 gennaio 2020" : Il Ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato che la riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio, al di là di quello che le indiscrezioni delle ultime ore sostenevano.La riforma varata dal precedente esecutivo, e fatta slittare da Matteo Salvini e la sua Lega nel tentativo di intervenire per effettuare modifiche più sostanziali, entrerà in vigore come da programma il 1° gennaio 2020. ...

Prescrizione - Di Maio conferma : “Sarà in vigore dall'1 gennaio 2020" : Il Ministro degli Esteri e capo politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio ha confermato che la riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio, al di là di quello che le indiscrezioni delle ultime ore sostenevano.La riforma varata dal precedente esecutivo, e fatta slittare da Matteo Salvini e la sua Lega nel tentativo di intervenire per effettuare modifiche più sostanziali, entrerà in vigore come da programma il 1° gennaio 2020. ...

Prescrizione - Di Maio : “Sarà in vigore dall’1 gennaio. Nessun dietrofront sulla riforma. Era Berlusconi che voleva fermarla” : La riforma della Prescrizione non subirà alcun rinvio. Ne è sicuro Luigi Di Maio, che nel giorno di Italia 5 stelle ha rilasciato un’intervista a Maria Latella su Skytg24. “La nuova Prescrizione è gia legge. Entrerà in vigore il 1 gennaio 2020, non c’è niente da discutere. È una norma di civiltà: se entri in un processo poi si arriva a sentenza”, ha detto il capo politico del Movimento 5 stelle da Napoli, dove oggi inizia ...