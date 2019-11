Prescrizione | Conte si “schiera” con Di Maio Tensioni M5s-Pd

Conte con M5S : sì a riforma Prescrizione : 18.15 "La norma sulla prescrizione è giusto che ci sia" anche perché gli effetti verrebbero a prodursi "negli anni a venire", quindi bene l'entrata in vigore a gennaio. Così il premier Conte. Insiste il ministro della Giustizia Bonafede: è una "conquista di civiltà il fatto che se si arriva alla sentenza di primo grado, dopo non è più possibile che il processo cada nel nulla". Frena, invece, l'ex Guardasigilli Orlando, vicesegretario del Pd, ...

Giuseppe Conte : "Giusto che la Prescrizione entri in vigore". Ma il dem Orlando frena : "Mancano soluzioni adeguate" : “La norma sulla prescrizione è giusto che ci sia” anche perché gli effetti verrebbero a prodursi “negli anni a venire”. Così il premier Giuseppe Conte che aggiunge: “Questo non significa che non c’è necessità di assicurare un sistema di garanzie adeguato per assicurare il vincolo costituzionale della durata ragionevole dei processi . Sono convinto - ha aggiunto- che con ...

Prescrizione - Conte : “Governo a rischio? No pericoli con riforma - ma certo che troveremo accordo di maggioranza” : Con il nodo Prescrizione ancora irrisolto e gli appelli del forzista Enrico Costa affinché Pd e i renziani di Italia Viva votino il suo disegno di legge per bloccare e cancellare l’entrata in vigore della riforma Bonafede sulla Prescrizione che entrerà in vigore dal 1 gennaio 2020, è il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ad allontanare le ombre sul futuro del governo, che traballa sul capitolo giustizia: “Rischi per la tenuta ...

Prescrizione - Conte chiude al Pd : “Processi lunghi non possono estinguersi”. Di Maio : “Con Berlusconi dem volevano stop al rinvio a giudizio” : Giuseppe Conte chiude alle richieste del Pd. Luigi Di Maio tira per la giacchetta l’alleato dem. Nel giorno in cui il Berlusconiano Enrico Costa lancia l’ennesimo appello a renziani e dem, per votare la sua legge che cancella la riforma sulla Prescrizione, il premier e il capo politico del M5s chiamano in causa l’alleato di governo. È il primo intervento pubblico di Conte sul tema: il premier, infatti, ha osservato in silenzio ...