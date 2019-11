Predizioni astrologiche | classifica 28 novembre | Pesci bugiardo | nuova dieta per Acquario

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 26 novembre 2019) Giovedì 282019 la Luna, Plutone, Venere e Saturno saranno sui gradi del Capricorno mentre Giove ed il Sole stazioneranno nel Sagittario. Mercurio e Marte permarranno nello Scorpione come Urano che sosterà in Toro. Infine il Nodo Lunare continuerà il suo moto in Cancro con Nettuno che rimarrà nel domicilio dei. Previsionifavorevoli per Toro e Vergine, meno rosee pere Cancro. Sul podio 1° posto Vergine: flirt. Le nuove conoscenze che i nativi faranno oggi potrebbero avere interessanti risvolti amorosi. Magari non si tratterà dell'anima gemella ma più presumibilmente di un amore 'mordi e fuggi'. 2° posto Capricorno: concentrati. Giovedì in cui i nati del segno potranno, con ogni probabilità, contare su una buona dose di concentrazione che indirizzeranno nei loro progetti professionali....