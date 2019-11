Pomeriggio 5 | Elena Morali smascherata | Sono stato con lei fino a 5 giorni

Pomeriggio 5 - Daniele Di Lorenzo smaschera Elena Morali : “Stava con me!” : Daniele Di Lorenzo a Pomeriggio Cinque: tutta la verità su Elena Morali Daniele Di Lorenzo è stato ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 per raccontare la sua versione dei fatti sulla relazione avuta con Elena Morali. Il produttore ha rivelato che l’attuale compagna di Scintilla, Gianluca Fubelli, è stata con lui fino a sette giorni fa, ma non solo. La loro relazione, a differenza di quanto affermato da Elena e Scintilla ieri ...

Elena Morali attacca Rondinelli a Pomeriggio 5 : “E’ un truffatore” : Pomeriggio Cinque: la dura replica di Elena Morali a Fabio Rondinelli Elena Morali è tornata negli studi di Cologno, a Pomeriggio 5, per replicare su quanto affermato dall’attore Fabio Rondinelli sul suo conto. Fabio continua a sostenere che tra lui ed Elena ci sia stato qualcosa, che lei abbia tradito Gianluca Fubelli, Scintilla, con lui e che le foto portate in studio, rubate da un paparazzo, proverebbero quanto affermato. Non capisco ...

Elena Morali contro Rondinelli dopo Pomeriggio 5 : “E’ un impostore” : Pomeriggio Cinque, Elena Morali furiosa con Fabio Rondinelli: “Sei un falso!” Ieri Fabio Rondinelli è stato da Barbara d’Urso a Pomeriggio 5. E in questa occasione ha confermato di aver baciato Elena Morali, la quale lo avrebbe addirittura invitato a fare una vacanza insieme in Calabria. Una confessione smentita seccamente oggi da quest’ultima in un’intervista rilasciata al settimanale Novella 2000. Cosa ha ...

Elena Morali e il presunto flirt a Pomeriggio 5 - Fabio Rondinelli : «Ho le prove - voleva tradire Scintilla con me» : «Elena Morali voleva tradire Scintilla con me», parola di Fabio Rondinelli, ospite a Pomeriggio 5 per parlare del presunto flirt con la showgirl legata al comico di Colorado. La Morali ha negato di aver avuto una storia con l’attore, ma ha ammesso in più occasioni di aver frequentato altre persone durante la crisi con Scintilla. Dopo l’Isola dei Famosi, infatti, i due si erano lasciati e avevano annullato le nozze. Fabio Rondinelli ...

Pomeriggio 5 - Fabio Rondinelli replica a Elena Morali : “Ho le prove” : Elena Morali ha tradito Scintilla? La verità di Fabio Rondinelli a Pomeriggio Cinque In queste ultime settimane si è fatto un gran parlare sui social, sui blog e sulla carta stampata del presunto tradimento di Elena Morali ai danni di Scintilla con il personal trainer Fabio Rondinelli. Gossip però smentito totalmente dalla soubrette qualche settimana fa in una delle puntate di Pomeriggio 5. E oggi il ragazzo è stato invitato da Barbara ...

Fabio Rondinelli - proposta hot da Elena Morali?/ La verità a Pomeriggio 5 : Fabio Rondinelli ha ricevuto una proposta hot da Elena Morali? Dopo l'intervista a Novella 2000, il modello racconta la verità a Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5 - Elena Morali smentisce Fabio Rondinelli : “Lo querelo” : Elena Morali ospite a Pomeriggio Cinque replica a Fabio Rondinelli: “E’ pazzo” Sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000, Fabio Rondinelli ha fatto alcune dichiarazioni su Elena Morali che hanno stupito tutti. Difatti, secondo questo uomo, la soubrette avrebbe fatto la scorsa estate delle avance nei suoi confronti, facendogli capire addirittura che avrebbe voluto passare 3 giorni con lui in Calabria. Oltre questo, ...

Elena Morali e Scintilla sono tornati insieme?/ Dopo il tradimento - a Pomeriggio 5... : Elena Morali e Gianluca Fubelli Scintilla sono tornati insieme? Dopo la confessione sul tradimento di lei, arriva la verità a Pomeriggio 5.

Pomeriggio 5 - crollo psicologico per Elena Morali. Barbara D'Urso le chiede di Scintilla - disastro in diretta : A Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso, è apparsa tra gli ospiti in studio Elena Morali, ex naufraga de L'Isola dei famosi, la quale si è lasciata andare ad un inaspettato sfogo sulla pausa di riflessione che ha deciso di concedersi dal suo ultimo compagno Scintilla. Pare che tra i

Pomeriggio 5 - crollo psicologico per Elena Morali. Barbarda D'Urso le chiede di Scintilla - disastro in diretta : A Pomeriggio 5, il talk show condotto da Barbara D'Urso, è apparsa tra gli ospiti in studio Elena Morali, ex naufraga de L'Isola dei famosi, la quale si è lasciata andare ad un inaspettato sfogo sulla pausa di riflessione che ha deciso di concedersi dal suo ultimo compagno Scintilla. Pare che tra i

“Sto ricominciando”. Il dolore di Elena Morali : lacrime amarissime a Pomeriggio 5 : Elena Morali non ha retto. Alla fine qualche lacrime è scesa dai suoi occhi. lacrime amare. lacrime di dolore per una peso sul cuore che a volte è difficile da portare. Elena Morali ha chiarito a Pomeriggio 5 gli ultimi dubbi sulla sua vita privata. Negli scorsi mesi si è parlato di un tradimento da parte della soubrette nei confronti del fidanzato storico, Scintilla. Elena ha conosciuto durante un momento di pausa da Scintilla il giovane ...

Elena Morali piange a Pomeriggio 5 : il triangolo con Scintilla e Daniele : Elena Morali e Scintilla stanno ancora insieme: ma c’è un terzo incomodo Finalmente Elena Morali ha chiarito a Pomeriggio 5 gli ultimi dubbi sulla sua vita privata. Negli scorsi mesi si è parlato di un tradimento da parte della soubrette nei confronti del fidanzato storico, Scintilla. In realtà il comico e l’ex de La Pupa […] L'articolo Elena Morali piange a Pomeriggio 5: il triangolo con Scintilla e Daniele proviene da Gossip ...