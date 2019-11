Pokémon Masters si prepara al primo evento leggendario e a tante altre novità

Pokémon Masters si aggiorna con nuovi contenuti : Oggi DeNA Co., Ltd. e The Pokémon Company hanno pubblicato gli attesissimi aggiornamenti di Pokémon Masters, gioco di strategia e combattimento in tempo reale per dispositivi iOS e Android compatibili. Ben tre nuovi capitoli sono stati aggiunti alla storia del gioco e che permetteranno ai giocatori di avanzare nella storia di Pokémon Masters e raggiungere il capitolo 21. Il completamento di questi nuovi capitoli ...