Pioli | “Telefonini negli spogliatoi? I calciatori consultavano l’app del club Facevano

(Di martedì 26 novembre 2019) Abbiamo raccontato ieri delle polemiche scatenate dalle immagini di Rebic, Kessie e Biglia nelloo dei Milan sabato pomeriggio. A pochi minuti dall’inizio della partita contro il Napoli, Sky ha ritratto i tre giocatori seduti comodamente con il capo chino sugli smartphone. Un’immagine non esattamente indice di grande concentrazione. Che ha fatto nascere il malcontento dei tifosi soprattutto dopo il pareggio guadagnato sul campo. Sulla questione è intervenuto l’allenatore rossonero, Stefano. Le sue parole sono oggi sul Corriere della Sera. Il tecnico ha ricordato di avere introdotto la regola che vieta l’utilizzo dei telefonini a pranzo e a cena. Ha stabilito che ilascino i propri cellulari in un cestino, prima dei pasti a Milanello. «Vorrei chiarire che nel prepartita l’uso dei telefoni è consentito ai giocatori per due motivi. Da un ...

