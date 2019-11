Pio La Torre | il comunista ammazzato dalla mafia che sfidò la guerra fredda e inventò il

Previsioni Meteo Napoli : allerta per le Piogge torrenziali di Domenica - attesi oltre 50mm in città [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – Mattinata di tempo asciutto sul capoluogo partenopeo, con via vai di nubi medio-alte sostanzialmente innocue, magari solo in grado di velare temporaneamente il sole, tuttavia con schiarite abbastanza presenti. Pausa delle precipitazioni dopo le ultime ancora di ieri, per via di un allentamento delle anse cicloniche, ma veramente temporaneo, intercorso nella staffetta tra un vortice oramai evoluto verso ...

Pioggia torrenziale - notte da incubo a Genova : Record di Pioggia caduta nella notte a Genova, nella zona di Fiumara, con 193 mm in 3 ore. Allagamenti diffusi in città, soprattutto nella bassa Valpolcevera, con chiusura di numerose strade. Si tratta, riferisce il comune, di Via Milano (sottopasso),Via Chiaravagma lato monte Largo Jursè, Via Paolo Reti.Via Fillak. Corso Perrone, Via Renata Bianchi, Via Perlasca, Via Trenta Giugno 1960, Piazza Montano, Via Borzoli, Via S. Quirico. ...

LIVE F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : FP1 al via sotto la Pioggia torrenziale. Leclerc in pista col nuovo motore : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Semaforo Verde! E’ iniziato il weekend di Interlagos. FP1 iniziate. 14.58 La pioggia è prevista per tutta la giornata e quindi dovrebbe incidere pesantemente anche sulle FP2 di questa sera, mentre per domani la situazione è più incerta e, al momento, le qualifiche potrebbero essere sull’asciutto. 14.55 Esattamente un anno fa tutti ricordiamo l’episodio che coinvolse ...

Pioggia torrenziale a Napoli - voragine in strada : evacuate decine di persone. FOTO : Le forti piogge hanno provocato una frana in via Masoni, in un cantiere dove erano in corso lavori sulla condotta idrica e fognaria. Circa 40 cittadini sono stati sgomberati e alcuni hanno passato la notte in strada. Il presidente della Municipalità: “Tragedia sfiorata”

Maltempo - situazione critica a Reggio Calabria per vento impetuoso e Piogge torrenziali : la Prefettura mobilita i soccorritori : Prosegue l’attività di monitoraggio da parte della Prefettura di Reggio Calabria per verificare la situazione nei vari Comuni colpiti dal Maltempo. A Montebello Ionico si sono registrati diversi allagamenti delle strade costiere, in una di queste un automobilista rimasto in panne è stato soccorso dai Vigili del fuoco, dai Carabinieri e dalla Polizia locale ed è stato richiesto l’intervento anche dei sanitari del 118 , per un inizio di ...

Il maltempo sferza il Salento e il resto della Puglia : Pioggia torrenziale e tanti danni : Il forte maltempo annunciato nei giorni scorsi ha cominciato a colpire dalla notte scorsa il sud Italia, e precisamente la Basilicata e soprattutto la Puglia, in particolare nel Salento, dove in queste ore si stanno verificando fenomeni meteorologici davvero estremi. Piogge torrenziali e grandinate stanno mettendo a dura prova le aziende agricole salentine, che hanno visto seriamente danneggiati i propri raccolti. A tutto questo si aggiungono le ...

Grancio : neanche Pioggia torrenziale spegne incendi autobus Atac : Roma – “neanche il diluvio in corso, fra ieri ed oggi, a Roma ha arrestato l’interminabile catena di incendi agli autobus dell’Atac che ormai rasenta le 100 unita’ dall’inizio del 2017. Trovo incredibile che l’Azienda non proferisca una sola parola di fronte a questa ecatombe che mette a rischio, fra l’altro, la sicurezza degli utenti e degli autisti, silenzio totale sulle cause del fuoco e sugli ...

Maltempo - a Matera tromba d’aria e Pioggia torrenziale : strade e Sassi diventano fiumi : Una tromba d’aria ha colpito, nella notte tra lunedì 11 e martedì 12 novembre, il Metapontino, la zona jonica lucana, in provincia di Matera. Sono stati circa 50 gli interventi dei Vigli del fuoco che sono intervenuti a seguito di caduta di alberi e pali della pubblica illuminazione. Già nella giornata di martedì 11 novembre, a Matera (ma anche in altri comuni) le scuole erano rimaste chiuse su disposizione del sindaco di Matera e dei sindaci ...

Maltempo Toscana - tanta Pioggia nel Pistoiese : torrenti gonfi - cede il tratto di un argine : Il Pistoiese, la scorsa notte ha registrato precipitazioni oltre le attese e le stime dei meteorologi con ripercussioni al suolo sui livelli dei corsi d’acqua e sulle opere idrauliche superiori alle previsioni. Un tratto d’argine sul Fosso Impialla a Quarrata – già stabilizzato in sicurezza con intervento d’urgenza – ha ceduto. Inoltre sono entrate in funzione le nuove casse di espansione in fase di completamento ...

Piogge torrenziali in Inghilterra : allagamenti nel South Yorkshire [FOTO] : Piogge torrenziali e allagamenti diffusi nel nord dell’Inghilterra: nella gallery le foto scattate a Rotherham, colpita ieri da un’alluvione lampo. Su parti dell’Inghilterra giovedì si sono registrate le precipitazioni di un mese intero. Tante le persone evacuate. L'articolo Piogge torrenziali in Inghilterra: allagamenti nel South Yorkshire [FOTO] sembra essere il primo su Meteo Web.

Allerta Meteo - Italia investita da un’altra ondata di “maltempo tropicale” : Piogge torrenziali e caldo record : L’Italia vive un’altra giornata di maltempo tropicale: siamo al 5 Novembre eppure le temperature sono tipiche di inizio Settembre, con picchi da record sulle Regioni Adriatiche dove il garbino ha fatto impennare le temperature a ridosso dei +30°C tra Marche, Abruzzo e Molise. Ma fa molto caldo ovunque, da Nord a Sud, con temperature di oltre 10°C superiori alla norma del periodo. Abbiamo, infatti, ben +28°C a Tortoreto, +27°C a ...

Pioggia e vento in Liguria. Tromba d’aria a Lavagna - esonda il torrente Petronio : Cielo nuvoloso e precipitazioni abbondanti e persistenti. A Lavagna una Tromba d’aria ha scoperchiato alcune abitazioni

Previsioni Meteo Napoli - imminente violento peggioramento : 40 ore di Pioggia torrenziale [DETTAGLI] : Previsioni Meteo Napoli – L’autunno, oramai, ha preso piedi anche sul capoluogo partenopeo. Da qualche giorno prevale un flusso umido e moderatamente instabile occidentale o sudoccidentale, con via vai di nubi e anche addensamenti associati a rovesci sparsi. L’ultimo rovescio più importante è accorso in tarda nottata appena passata verso le prime ore mattutine odierne, con apporto di circa 5/10 mm sulla città metropolitana e ...