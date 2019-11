«Pinocchio» | tutto sul film di Matteo Garrone

Fonte : gqitalia

(Di martedì 26 novembre 2019) Ci sonoche cominciano a seminare teaser e trailer in largo anticipo e altri che rilasciano il primo video ufficiale appena un mese prima di approdare al cinema: un po' come è successo. Ildi, con un Roberto Benigni in grande forma nei panni di Geppetto – proprio lui che aveva aveva diretto e interpretato la sua versione del burattino nel 2002 – sarà distribuito in sala il 19 novembre e la 01Distribution ha rilasciato il trailer solo pochi giorni fa. Due minuti sono bastati a dare un'idea di come sarà ildiretto dal regista di Dogman e di Gomorra, che proprio con la storia tratta dal celebre romanzo per ragazzi Le avventure di. Storia di un burattino di Carlo Collodi, immortalata al cinema anche con un cartone Disney del 1940, oltre che da varie versioni televisive, torna in qualche modo ...

CLAUDIOMARTANO2 : @MinistroEconom1 Con tutti i distingui del caso chiedendo scusa a Collodi: Pinocchio Giggino e il Grillo parlante.… - raffaellabert11 : @TommasoRagno @matteosalvinimi E lei ha il naso come pinocchio ( Conte) e tutto il suo seguito - massimorosati12 : @F_Boccia @pdnetwork @RaiNews Ecco a voi l'ennesimo pinocchio che ci viene a raccontare che tutto va bene, tutto è… -