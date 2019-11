Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019) Squadra che vince non si cambia. Dopo il successo di pubblico e critica con “#CR4 – La– che proprio quest’anno segna il traguardo dei dieci anni in Mediaset –, da mercoledì 27 novembre in prima serata su Retequattro, con un cast rinnovato in parte, con new entry clamorose come Massimo Lopez nei panni della Monaca di Monza 3.0. La trasmissione parte con 4 prime serate e due Best Of. Poi ancora a gennaio, con pausa sanremese, e si continua fino ad aprile. Tra i tanti ospiti della prima puntata le gemelle Kessler e Pippo Baudo. “Dopo la prima stagione a Roma – rivela il conduttore -, abbiamo sto tutto a Milano con rinnovata energia per il nostro programma leggero, ma non stupido che vuole omaggiare le donne, motore trainante di questo pianeta. Lo scorso anno siamo andati bene, sia dal punto di vista della critica che ...

TutteLeNotizie : Piero Chiambretti torna con “La Repubblica delle Donne”: “C’è ‘La posta del cuore’ di… - Noovyis : (Piero Chiambretti torna con “La Repubblica delle Donne”: “C’è ‘La posta del cuore’ di Vittorio Feltri, mentre Mass… - MPenikas : FQ: Piero Chiambretti torna con “La Repubblica delle Donne”: “C’è ‘La posta del cuore’ di Vittorio Feltri, mentre… -