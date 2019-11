Pianoforte & musica classica | la dance anni ’70 come non l’avete mai sentita

Fonte : romadailynews

(Di martedì 26 novembre 2019) Tutto cominciò quando suo padre comprò un. “Ero un bambino e lo sentivo sempre suonare il valzer di Strauss. Questo pezzo nella sua semplicità mi incuriosì e provai a superare mio padre“. La passione per ladi Emiliano Federici, giovane e talentuoso pianista romano, può dirsi di fatto affondare le sue radici in questo aneddoto. Una spinta artistica che ha trovato poi spazio e forma nella formazioneper poi evolversi ben presto in sonorità blues dalle influenze afroamericane degli inizi del ‘900. “La passione per il ragtime, per il blues, per unaelementare negli accordi ma frizzante, viva e spensierata mi colpì in molti film,per esempio la leggenda del pianista sull’oceano, film nel quale questo tipo difunzionarecupero di una serenità messa in discussione da vicende difficili del passato. Che è tra l’altro l’origine dei canti gospel ...

