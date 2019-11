Phil Spencer sminuisce la VR? Shuhei Yoshida ribatte con un tweet ironico

Xbox : Phil Spencer punta a pubblicare quattro o cinque grandi giochi first party all'anno : Stando alle ultime dichiarazioni di Phil Spencer, il capoccia della divisione Xbox di Microsoft, sembra che la casa di Redmond abbia deciso di pigiare seriamente l'acceleratore sul futuro della piattaforma.Fra gli obiettivi prefissati per i giorni a venire, infatti, vi sarebbe la volontà di pubblicare almeno quattro o cinque titoli di spessore provenienti dagli studi first-party ogni anno.Nello specifico, ecco le esatte parole di Spencer, ...

Phil Spencer : "i videogiochi hanno il potere di creare un legame di empatia tra le persone" : In un'intervista con TGCOM24, Phil Spencer, il boss della divisione di Xbox di Microsoft, ha parlato dell'importanza dei videogiochi al giorno d'oggi e di come questi siano in grado di riunire le persone e far vivere in prima persona storie in grado di cambiare la propria prospettiva.A riprova di ciò, Spencer ha usato come esempio Tell Me Why, il nuovo progetto di Dotnod annunciato all'X019, in cui uno dei due protagonisti è un ragazzo ...

Microsoft : Phil Spencer conferma l'acquisizione di nuovi studi : L'X019 è stato un evento di ricco di annunci per tutti i giocatori Xbox. Oltre alle novità riguardanti xCloud e Game Pass, sono stati presentati anche alcuni dei nuovi progetti dei Game studios di Microsoft, che nel corso degli ultimi anni si sono ampliati grazie alle numerose acquisizioni di studi, come Obsidian e Double Fine, giusto per citarne due.Una "campagna acquisti" che a quanto pare è destinata a continuare, stando alle parole di Phil ...