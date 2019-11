Perché la sentenza sul caso Cappato non basta a garantire dignità e libertà nel fine vita

Fonte : fanpage

(Di martedì 26 novembre 2019) Le motivazioni della Corte Costituzionale non risolvono i problemi: la pronuncia si limita a decidere sul reato di aiuto al suicidio, ma non prevede - né potrebbe prevedere - una procedura per richiedere e ottenere il rispetto della legittima volontà del paziente. Per tutelare i diritti deve muoversi il Parlamento.

