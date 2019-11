Perché ci piacciono così tanto i film di Natale anche se sono banali?

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 26 novembre 2019) A meno di un mese dalle festività, le commedie natalizie tornano a essere trasmesse con frequenza in tv. Segno che il pubblico ne è un fan accanito, nonostante si tratti per la maggior parte delle volte di storie, a volteripetitive, con finali scontati. Ma, allora, perché cicosì?La domanda è stata posta da Valentin Etancelin di Huffpost Francia a Evelyne Dillenseger, psicanalista e terapeuta di coppia. Per lei la risposta si trova nell’inverno: nella stagione delinfatti, causale rigide temperature, si è in cerca di calore e di conforto e non si aspetta altro che abbandonarsi davanti a questi “feel good movies”, come vengono chiamati (maserie tv).La fine dell’anno coincide, inoltre, con i bilanci personali. Sempre secondo la terapeuta, ci si guarda indietro di ...

