Per Mundo Deportivo Messi ha vinto il Pallone d’Oro

Anticipazioni Il Segreto 2-8 dicembre : Raimundo e Irene indagano Per smascherare Fernando : La morte di Adela darà il via ad un nuovo e avvincente filone narrativo nelle prossime puntate de Il Segreto. Esso coinvolgerà vari personaggi, in qualche modo legati alla defunta o a Donna Francisca, la principale sospettata del sabotaggio dell'auto su cui viaggiava la moglie di Carmelo. A tal proposito, non dovranno essere perse di vista le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 dal 2 all'8 dicembre durante le quali diventerà solida una ...

Il Segreto spoiler : Raimundo e Irene si alleano Per fermare la guerra tra le loro famiglie : La soap opera di origini spagnole Il Segreto continua a fare compagnia al pubblico con numerosi colpi di scena. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sul piccolo schermo italiano tra qualche settimana, segnalano che l’uscita di scena di Maria Elena Casado de Brey (Patricia Ponce de Leon) e quella di Adela Arellano (Ruth Llopis) farà aprire gli occhi a due personaggi. Si tratta di Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra) e ad Irene Campuzano ...

Milan - Per Mundo Deportivo 'Guardiola sarebbe il prossimo obiettivo per la panchina' : Secondo quanto riportato da 'Mundo Deportivo', la Elliott Management sarebbe stanchi dell'attuale gestione del Milan e starebbero cercando di rivoluzionare la squadra, ma anche la dirigenza. Secondo l'indiscrezione della testata spagnola, il fondo statunitense proprietario del club meneghino vorrebbe Pep Guardiola sulla panchina nella stagione 2020/21, anche se il contratto dello spagnolo col Manchester City scade proprio nel 2021. Motivo per ...

Il Segreto puntate spagnole - Francisca devastata - soffre Per Raimundo : Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca è sempre più sofferente lontana da Raimundo Le anticipazioni spagnole de Il Segreto vedono Donna Francisca profondamente addolorata. La Montenegro sta cercando di riprendere la sua posizione a Puente Viejo, ma con grande difficoltà. Scendendo nel dettaglio, ciò accade dopo il salto temporale, che dà inizio alla dodicesima stagione. […] L'articolo Il Segreto puntate spagnole, Francisca ...

Mundo Deportivo : interesse del Napoli Per Unai Núñez : Su Mundo Deportivo si parla di Unai Núñez e di un possibile interessamento del Napoli su di lui. Al momento il calciatore non avrebbe ancora trovato un accordo per il rinnovo con l’Athletic Bilbao e Eurocalciomercato.net ha avanzato l’ipotesi che il club di De Laurentiis lo voglia per rafforzare la squadra. Il difensore ha 22 anni e al momento non gioca con regolarità nella sua squadra. Ha una clausola non troppo alta, di 30 milioni di euro. ...

Mundo Deportivo : Fabian Ruiz è il Perno della Nazionale spagnola : Mundo Deportivo sottolinea quando Fabian Ruiz stia diventando una pedina fondamentale per la Spagna di Roberto Moreno come dimostrato nella partita contro la Norvegia. La Nazionale spagnola basa il suo gioco sulla collettività, evitando di esasperare gli individualismi e proprio nel gioco di squadra Fabian Ruiz si è dimostrato una pedina fondamentale, perché il centrocampista ha la capacità di migliorare l’ecosistema di cui fa ...

El Mundo Deportivo : Fabian Ruiz recuPerato - domani gioca la Spagna : El Mundo Deportivo scrive che Fabian Ruiz ha superato la faringite ed è abile e arruolato per la trasferta di domani della Spagna in Norvegia dove disputerà la partita di qualificazione per gli Europei. Il calciatore del Napoli – trattato sempre con molto interesse dai quotidiani spagnoli – ieri è tornato ad allenarsi in gruppo allenato. Il quotidiano scrive che il ct Roberto Moreno potrà contare sul suo apporto, vedremo se sarà ...