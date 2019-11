Per la sinistra italiana conta solo eliminare il nemico

Municipio XI - Ciani : candidatura Lanzi è bene Per centrosinistra : Roma – “Democrazia Solidale sta preparando una lista per partecipare alle prossime elezioni nel Municipio XI, come gia’ fatto alle Regionali e alle elezioni in III e VIII Municipio, nella coalizione di centrosinistra: in questa ottica la candidatura a presidente di Gianluca Lanzi e’ una buona notizia”. Lo dichiara Paolo Ciani, capogruppo di Demos alla Regione Lazio. “Essere partiti per tempo con un progetto ...

Sardine - Giorgia Meloni : "Sono la sinistra del Pd che manifesta senza bandiere Perché se ne vergogna" : Giorgia Meloni ha il coraggio di affermare con forza quello che probabilmente tutti pensano e nessuno dice sul movimento di protesta "apolitico" delle Sardine. La presidente di Fratelli d'Italia, in un post pubblicato sul suo profilo Twitter, riporta le parole del leader delle Sardine Mattia Santori

Matteo Salvini sfida le sardine : "Un problema Per la sinistra - non Per me. Sapete che libro sto leggendo?" : "È la sinistra che deve avere paura delle sardine". Matteo Salvini si dice tranquillo e per nulla preoccupato dalle manifestazioni di piazza iniziate una settimana fa a Bologna, proseguite in tutta Italia e ora dotate anche di una sorta di manifesto programmatico. "Per me sono uno stimolo e li aspet

Di Maio blinda il M5s : nessuna virata a sinistra - il Movimento va avanti Per la sua strada : Racconta un fedelissimo di Luigi Di Maio alla Camera che il Pd sarebbe sempre in pressing più su Beppe Grillo che sugli esponenti di primo piano - qualcuno, tra gli altri, fa il nome del sindaco di Milano Beppe Sala - affinché intervenga in modo da spingere i pentastellati ad un asse più strutturato con i dem. Stamattina dal Nazareno si è ribadito in ogni caso che non c'è alcuna 'invasione di campo', che Nicola Zingaretti non ha mai espresso ...

CorSport : Milan-Napoli - LuPerto scalpita a sinistra. Lozano o Callejon? Dipende dal modulo : Primo giorno al completo a Castel Volturno per provare nuove soluzioni in vista della partita di sabato del Napoli contro il Milan. I Nazionali sono tornati e si potrà sperimentare il cambio modulo, con il 4-3-3 che può far trovare più a loro agio alcuni calciatori come Insigne e Lozano. A Milano non ci sarà Ghoulam, che ieri si è fermato di nuovo. Indisponibile, come già si sapeva, anche Milik. Il polacco non riuscirà a recuperare nemmeno ...

La sinistra non gioisca troppo Per le giovani sardine : Da Bologna e poi Modena si è propagata la protesta anti Salvini che ha visto per protagonisti tanti giovani scesi in piazza per manifestare il proprio dissenso rispetto alla politica del leader leghista. Questo successo ha suscitato in molte persone euforia e facili entusiasmi, e in molti hanno espresso la speranza che questo movimento rappresenti una rinascita culturale dell'Italia. Il simbolo scelto per rappresentare questa riscossa è quello ...

Sardine - continua la mobilitazione da Rimini a Firenze. Salvini : «La prossima vado con loro». Boccia : «Anima della sinistra Per strada» : Non accenna a fermarsi il movimento delle "Sardine" che dopo Bologna e Modena si mobilitano anche a Reggio Emilia con un flash mob dal titolo "Non si Lega" in programma per sabato...

Sondaggi - crescono i 5 stelle e la Sinistra. Lega primo partito ma Perde mezzo punto : La Lega perde mezzo punto, il Movimento 5 stelle lo guadagna. È la flessione del gradimento dei partiti secondo un Sondaggio di Swg per il telegiornale di La 7. Rispetto alla scorsa settimana il partito di Matteo Salvini resta la prima forza politica ma registra una flessione con il 34 dei consensi rispetto al 34,5 della scorsa settimana. Scende anche il partito democratico con il 18,3 dal 18,6% mentre il Movimento 5 stelle torna a crescere: ...

Bologna - il flash mob delle ‘sardine’ risveglia il popolo di sinistra. Ora Però tocca ai partiti : “Li abbiamo disintegrati con mezzi che non conoscono: la gratuità, l’arte, il sorriso, le relazioni umane”. È in questa frase pronunciata alla fine del breve discorso di Mattia Santori che ha concluso il flashmob dei 10-15mila bolognesi (le valutazioni sono queste tra un minimo e un massimo) che si condensa il significato del flash mob che ha segnato lo spartiacque della vicenda elettorale che si sta svolgendo in Emilia Romagna e non solo. ...

Calabria : Rubbettino - ‘no condizioni Per candidatura - centrosinistra troppo diviso’ (2) : (Adnkronos) – “Purtroppo -prosegue Rubbettino- ho potuto constatare che non ci sono le condizioni nel quadro politico calabrese per fare tutto ciò. Il campo del centro sinistra è molto più diviso di quello che mi sarei aspettato. Da quanto si legge già dai primi segni sarei stato coinvolto in una lotta dilaniante in cui non si vede volontà di ragionare superando le divisioni tra partiti e all’interno degli stessi partiti, in ...

Calabria : Rubbettino - ‘no condizioni Per candidatura - centrosinistra troppo diviso’ (2) : (Adnkronos) – “Purtroppo -prosegue Rubbettino- ho potuto constatare che non ci sono le condizioni nel quadro politico calabrese per fare tutto ciò. Il campo del centro sinistra è molto più diviso di quello che mi sarei aspettato. Da quanto si legge già dai primi segni sarei stato coinvolto in una lotta dilaniante in cui non si vede volontà di ragionare superando le divisioni tra partiti e all’interno degli stessi partiti, ...

Mo : Salvini - ‘vicino a Israele - pena Per chi a sinistra brucia sue bandiere’ : Roma, 16 nov. (Adnkronos) – “Israele torna a difendersi, ahimè, con i razzi. Io sono e sempre sarò al fianco del popolo israeliano e di quella che è una democrazia e un baluardo di civiltà in un Medio Oriente martoriato dai conflitti, dai fanatismi e dagli estremismi, soprattutto islamici. E a sinistra mi fanno pena e tenerezza quelli che parlano di antisemitismo, giustamente da condannare senza dubbio alcuno, ma poi vanno a ...