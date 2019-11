Paura per la Gregoraci | il figlio si fa male prima della diretta

Terremoto Albania - Paura per le scosse anche in Puglia e Basilicata : Nessun danno, ma molta preoccupazione anche in Italia per il Terremoto di magnitudo 6.5 avvenuto in Albania, (GLI AGGIORNAMENTI - FOTO - I BAMBINI SALVATI DALLE MACERIE - I SOCCORSI) che è stato avvertito in Puglia, Basilicata e nelle Marche. Molte le persone che hanno telefonato ai Vigili del fuoco per avere informazioni e hanno scritto sui social: "Stavo leggendo - racconta Achille - e ho sentito uno degli armadi ...

Paura per Selena Gomez : attacco di panico nel back stage degli American Music Awards : Dopo due anni trascorsi lontana dai palcoscenici internazionali e dalla Musica, Selena Gomez è tornata di fronte al suo pubblico. La popstar Americana ha aperto l'edizione 2019 degli American Music Awards con due nuovi brani, ma la sua performance è apparsa titubante. A confermare il fatto, che la cantante non fosse al massimo delle sue potenzialità, è stato il settimanale People, il quale ha svelato che Selena Gomez è stata vittima di un ...

Paura per viadotti e gallerie : ecco le strade a rischio : Francesca Bernasconi Lavori e sequestri per mancati controlli o strutture non a norma. E l'Italia rischia la paralisi. Dopo il crollo del viadotto sulla A6 torna la Paura. Chiuso un tratto della A26 Il crollo del 24 novembre del ponte di Madonna del monte, sulla A6, che da Torino porta a Savona, ha riacceso le polemiche e le preoccupazioni sulle condizioni delle autostrate italiane e sulla necessità di effettuare maggiori controlli ...

Vasco Rossi sulla politica italiana : “Il nostro Paese è preda di rabbia e Paura per colpa di politici irresponsabili” : L'opinione di Vasco Rossi sulla politica italiana è nota a tutti: dalla perentorietà di un divieto di ricorrere ai suoi brani nel dibattito politico alla forte critica nei confronti della diffusione dell'odio, delle fake news e del dilagante razzismo alimentato da chi ha in mano il potere il rocker di Zocca ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua. Lo ha lasciato intendere anche nell'ultima intervista rilasciata ad Andrea ...

Maltempo - esondato il Ticino a Pavia - Paura per la piena del Po : riaperta l'A21 : Il Maltempo non dà tregua all'Italia. Dopo i nubifragi dei giorni scorsi comincia la conta dei danni, mentre in diverse zone del paese la pioggia continua a creare disagi. esondato il...

Maltempo - esondato il Ticino a Pavia - Paura a Cremona per la piena del Po : Il Maltempo non dà tregua all'Italia. Dopo i nubifragi dei giorni scorsi comincia la conta dei danni, mentre in diverse zone del paese la pioggia continua a creare disagi. esondato il...

Il vaccino dell’ottimismo per un’Italia che non abbia Paura di se stessa : Ottimisti, sì, ma in che senso? In uno splendido editoriale pubblicato la scorsa settimana sul Corriere della Sera, il professor Sabino Cassese ha messo insieme alcune storie interessanti per provare a mostrare uno dei volti certamente più deprimenti del nostro paese: l’immobilismo. Cassese ha messo

Revocata la scorta a Valeria Grasso a Roma. La testimone di giustizia : "Paura per me e i miei figli" : “Il comandante del nucleo Scorte il 20 novembre scorso mi ha informata verbalmente della sospensione della misura di protezione personale a Roma, salvo confermarmi il dispositivo su Palermo considerata ‘a rischio’, dopo che, solo il 12 marzo 2019, mi era stata confermata dal Prefetto di Roma”. È quanto annuncia, in una nota, Valeria Grasso, la donna che in passato si è ribellata alla richiesta del pizzo da ...

Antonio Di Pietro a Libero : "Magistrati e governo - ecco perché oggi ho Paura" : Più che la giustizia, il tempo cambia la prospettiva degli uomini che la guardano. Prendete Antonio Di Pietro, da magistrato, nei tribunali, ha inventato un genere, da avvocato, oggi ne è quasi vittima. Caro Di Pietro, l' altro giorno a Omnibus su La7, a proposito della vicenda ex Ilva, si è lanciat

Maltempo - notte di Paura al Nord/Ovest : 161 evacuati in Piemonte - 500mm di pioggia e 450 persone isolate a Genova - Savona sott’acqua - Alpi sommerse di neve [LIVE] : Situazione critica a Savona, dove da ieri sera sono caduti 283mm di pioggia. La pioggia alluvionale che cade senza sosta da oltre 24 ore ha allagato una parte della citta’ con l’acqua che ha superato la soglia dei marciapiedi. Molte vie sembrano corsi d’acqua. Il torrente Letimbro si e’ ingrossato e la protezione civile comunale ha deciso di chiudere tutti i ponti sul torrente. “Non uscite da casa“, e’ ...

Maltempo - allerta rossa in Liguria. Paura per la mareggiata : La Superba ancora una volta sott’acqua. Nella Valpolcevera, a causa della fuoriuscita dagli argini dei rii Fegino e Ruscarolo, ci sono stati numerosi allagamenti.

Botte alla nonna per i soldi : 80enne per Paura dormiva sul balcone : A mettere la parola fine all'incubo vissuto da un'anziana nonna di 80 anni, sono stati i carabinieri di Catania. Per mesi la donna ha anche dormito sul balcone, per paura che il nipote di 25 anni potesse picchiarla ancora. Adesso però, il giovane è stato arrestato dai carabinieri e si trova nel carcere di piazza Lanza. La storia ha inizio lo scorso agosto nel quartiere catanese di Librino. Il ragazzo inizia a scontare gli arresti domiciliari ...