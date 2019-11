Pasquale | Luigi | Toni e Alessandro | chi sono le vittime dell’incidente di Galatone

Fonte : fanpage

(Di martedì 26 novembre 2019) Un gruppo di operai impegnati in lavori di potatura degli alberi lungo la circonvallazione di, in provincia di Lecce, è stato travolto da un camion in transito. Quattro le: tre di lorooperai della ditta Eco.Man Salento, il quarto è il conducente di una Golf che ha perso il controllo dell'auto.Filieri,Casaluci, Tony Mezzi eLiguori i loro nomi.

