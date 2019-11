Partigiani | Germano Nicolini compie 100 anni | gli auguri dell’Anpi al “comandante Diavolo”

Fonte : fanpage

(Di martedì 26 novembre 2019), conosciuto come il comandante Diavolo,oggi 100. Tra i protagonisti della Resistenza in Emilia, divenne sindaco di Correggio dopo la guerra. Nel 1947 venne accusato dell'omicidio di don Umberto Pessina e fu condannato a 22di carcere. È stato scagionato in modo definitivo solamente nel 1994.

