Papa:"Abbiamo scoperchiato lo scandalo"

"Acquistare un palazzo a Londra con l' Obolo di San Pietro? Hanno fatto cose che non sembrano pulite". Così ilin merito alloche coinvolge cinque persone, sospettate di corruzione. Il Pontefice ha poi spiegato che "ha già firmato il mandato e a giorni cominceranno gli interrogatori. E' la prima volta che il Vaticano è statoda dentro". "C'è la presunzione di innocenza,garanzia per tutti, ma ci sono anche capitali non amministrati bene. Con le perquisizioni dsi vedrà se sono colpevoli"(Di mercoledì 27 novembre 2019)