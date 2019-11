Papa | sulle finanze vaticane | «per la prima volta abbiamo scoperchiato la pentola»

Vaticano - Papa Francesco tenta la svolta sulle finanze : Giuseppe Aloisi Guerrero Alves è il nuovo prefetto della Segreteria per l'Economia del Vaticano. La scelta di Papa Francesco è ricaduta ancora una volta su un gesuita Papa Francesco ha scelto il sostituto del cardinale George Pell per la Segreteria per l'Economia. La mossa era attesa da tempo. Gestire le finanze del Vaticano in maniera sempre più trasparente è uno degli obiettivi di questo pontificato. E Jorge Mario Bergoglio, ...

Il papà di Thanos Jim Starlin sulle critiche ai film Marvel : “Ognuno pensi ciò che vuole” : Lui è il papà di Thanos, uno di quei personaggi che in molti avranno imparato a conoscere al cinema nella decennale saga del Marvel Cinematic Universe conclusasi nel 2019 con Avengers: Endgame. Ebbene, prima di approdare sul grande schermo, il titano pazzo era nato in un albo di Iron Man nel 1973, che ha segnato la carriera del suo sceneggiatore, Jim Starlin, il quale si è portato dietro il personaggio per anni, fino all’ideazione della ...

Sondaggio Antonio Noto sulle nozze tra preti : il 58% sta con Papa Francesco : Scompiglio in Vaticano per le aperture di Papa Francesco alla possibilità che i preti si possano sposare. Una rivoluzione, contraria alla tradizione, dovuta alla crisi vocazionale: si pensi che in Italia ogni anno circa 700 preti abbandonano l'abito talare. E tra questi più della metà lo fa per spos

Forcades : “Dal Papa aperture verso i gay - ma poco sulle donne” : L'articolo Forcades: “Dal Papa aperture verso i gay, ma poco sulle donne” proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Vaticano - la nomina del procuratore Pignatone accelerata da Papa Francesco dopo l’inchiesta sulle operazione finanziarie illecite : Dall’inchiesta su Mafia Capitale a quelle finanziarie della Santa Sede. Papa Francesco ha nominato presidente del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano Giuseppe Pignatone che subentra così all’ex rettore dell’Università Lumsa di Roma, Giuseppe Dalla Torre. Una nomina che arriva mentre nei sacri palazzi c’è sgomento per la sospensione di cinque dirigenti vaticani a seguito dell’inchiesta sulle operazioni finanziarie illecite. E c’è già ...