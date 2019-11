Palermo | carabinieri arrestano anziano sorpreso a rubare da autovetture

Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 26 novembre 2019), 26 nov. (Adnkronos) - Idel nucleo radiomobile dihanno arrestato in flagranza di reato G.M. 61enne palermitano, già sanzionato per attività di parcheggiatore abusivo, per furto aggravato. I militari dell’Arma, nella notte, durante una normale attività di controllo del t

GiornaleLORA : I carabinieri del nucleo radiomobile di Palermo hanno arrestato in flagranza di reato M.g. 61enne palermitano, già… - ETROFACCOR : RT @polizia2013: L'auto dei carabinieri, una Volkswagen Passat, stava percorrendo l'autostrada in direzione Mazara del Vallo quando, per ca… - palermo24h : Perquisizione dei carabinieri a Officina rebelde. Controllo antidroga «negativo» al centro sociale… -