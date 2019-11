Pagelle Juventus-Atletico Madrid | voti Champions League 2019-2020

LIVE Pagelle Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : i voti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) Pagelle Juventus-Atletico Madrid JUVENTUS Szczesny 6,5: Bravissimo in due tempi sull’insidioso e potente tiro di Saul del 25′ leggermente deviato da Ramsey. Danilo 6: Protagonista subito di un buon anticipo ...

LIVE Pagelle Juventus-Atletico Madrid - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : i voti in tempo reale : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) Pagelle Juventus-Atletico Madrid JUVENTUS Szczesny 6: Danilo 6: Bonucci 6: De Ligt 6: De Sciglio 6: Bentancur 6: Pjanic 6: Matuidi 6: Ramsey 6: Dybala 6: Cristiano Ronaldo 6: All. Sarri ATLETICO Madrid (4-4-2): Oblak 6; Trippier 6, Felipe 6, Hermoso 6, Lodi 6; Koke 6, ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari 2-2 - finale da brividi! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku :

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku :

Atalanta-Juventus 1-3 - voti e Pagelle bianconere : Higuain il migliore - Khedira in affanno : Atalanta-Juventus si è conclusa con il risultato di 1-3 a favore dei bianconeri, ma non ci sono tanti voti alti nelle pagelle bianconere di questo match. La Juventus si è presa i tre punti a Bergamo ma ha sofferto davvero tantissimo contro l'undici di Gasperini, che ha sciupato un rigore al 18' con Barrow. L'Atalanta ha tenuto molto bene il campo, giocando una grande gara e sicuramente meritando molto di più dei bianconeri, apparsi molto ...

Atalanta-Juventus 1-3 - le Pagelle di CalcioWeb : de Ligt come l’Everest [FOTO] : Atalanta-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Atalanta e Juventus che hanno dato vita ad una partita di grande intensità e che ha regalato emozioni. Per 60 minuti molto meglio la squadra di Gasperini che gioca con grande coraggio e passa in vantaggio con un colpo di testa di Gosens. Nel finale sale in cattedra la Juventus, ...

LIVE Atalanta-Juventus 1-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : vittoria in rimonta per i bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Fine della partita! Atalanta-Juventus 1-3. 94′ Gomez da fuori area prova il tiro, palla deviata che finisce fuori. 92′ Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete strepitosa di Dybala che dalla destra punta l’uomo lo salta e incrocia il tiro sul primo palo, Atalanta-Juventus 1-3. 90′ Ci saranno 6 minuti di recupero. 89′ Muriel forte in ...

Pagelle Atalanta Juventus : bene De Ligt - super Higuain. Due i flop : Pagelle Atalanta Juventus – Termina 1-3 l’incontro del Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus. I bianconeri riescono a scardinare la retroguardia orobica di Gasperini. Sarri fa entrare Ramsey al posto di Bernardeschi (costretto a dare forfait a partita in corso), ma l’Atalanta riesce a rendersi più volte pericolosa ed a passare in vantaggio. Bianco capaci però di ribaltare completamente la partita. Decisivi Higuain e De Ligt ...

Pagelle Juventus-Milan 1-0 : Dybala incanta - Higuain fondamentale. Ronaldo - altra delusione! : Pagelle JUVENTUS MILAN- Finisce 1-0 in favore della Juventus il posticipo della 12^ giornata di Serie A, decide un gol di Dybala subentrato nel corso della ripresa al minuto 55′ al posto di Ronaldo. altra prestazione in colore del portoghese, il quale ha lasciato lo stadio prima della fine della partita. Pagelle Juventus Milan 1-0: super Dybala, flop Ronaldo Juventus Szczesny 7 Cuadrado 6 Bonucci 6.5 De Ligt 6 Alex Sandro 6 Bentancur ...