Pagelle Juventus Atletico Madrid | Dybala fenomenale | CR7 sottotono

Juventus-Atletico Madrid 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb : ‘Toda Joya toda Beleza’ - Bentancur come Manny Tuttofare [FOTO] : Juventus-Atletico Madrid, le pagelle di CalcioWeb – Vince ancora la Juve. Finisce 1-0, i bianconeri ottengono anche il primato matematico del girone. Basta una rete del solito Dybala a ridosso dell”intervallo, un’autentica perla da posizione defilata. L’Atletico va KO e ha bisogno di vincere nell’ultima gara del raggruppamento per non rischiare brutti scherzi. La gara è appena terminata, queste le pagelle ...

Pagelle Juventus-Atletico Madrid - voti Champions League 2019-2020 : La Juventus di Maurizio Sarri vince e convince per l’ennesima volta quest’anno contro una grande squadra davanti al pubblico casalingo dell’Allianz Stadium. I bianconeri sconfiggono 1-0 l’Atletico Madrid grazie al gol di uno fenomenale Paulo Dybala e si garantiscono la certezza matematica del primo posto nel gruppo D di Champions League con una giornata d’anticipo. Di seguito le Pagelle della sfida. Pagelle ...

LIVE Pagelle Juventus-Atletico Madrid 1-0 - Champions League 2019-2020 in DIRETTA : i voti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI Juventus-Atletico Madrid DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI ATALANTA-DINAMO ZAGABRIA DALLE ORE 21.00 (26 NOVEMBRE) Pagelle Juventus-Atletico Madrid JUVENTUS Szczesny 6,5: Bravissimo in due tempi sull’insidioso e potente tiro di Saul del 25′ leggermente deviato da Ramsey. Danilo 6: Protagonista subito di un buon anticipo ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Lecce-Cagliari 2-2 - finale da brividi! Roma-Brescia 3-0 - Sassuolo-Lazio 1-2 - Caicedo letale. Atalanta-Juventus 1-3 - super Higuain. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Lecce-Cagliari 2-2, ...

Pagelle e Highlights 13^ giornata : Atalanta-Juventus 1-3 - doppio Higuain e Dybala! Milan-Napoli 1-1 - Bonaventura risponde a Lozano. Torino-Inter 0-3 - ancora Lukaku : Pagelle 13 giornata- Tutto pronto per la 13^ giornata si Serie A. Si partirà con Atalanta-Juventus. Bianconeri chiamati alla vittoria per cercare di difendere il primato in classifica. Occhio all’ottimo stato di forma della compagine bergamasca, pronta a rendere complicati i piani di Sarri. Alle 18:00 altra super sfida di cartello tra Milan-Napoli, con rossoneri […] L'articolo Pagelle e Highlights 13^ giornata: Atalanta-Juventus 1-3, ...

Atalanta-Juventus 1-3 - voti e Pagelle bianconere : Higuain il migliore - Khedira in affanno : Atalanta-Juventus si è conclusa con il risultato di 1-3 a favore dei bianconeri, ma non ci sono tanti voti alti nelle pagelle bianconere di questo match. La Juventus si è presa i tre punti a Bergamo ma ha sofferto davvero tantissimo contro l'undici di Gasperini, che ha sciupato un rigore al 18' con Barrow. L'Atalanta ha tenuto molto bene il campo, giocando una grande gara e sicuramente meritando molto di più dei bianconeri, apparsi molto ...

Atalanta-Juventus 1-3 - le Pagelle di CalcioWeb : de Ligt come l’Everest [FOTO] : Atalanta-Juventus, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso il primo match valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Atalanta e Juventus che hanno dato vita ad una partita di grande intensità e che ha regalato emozioni. Per 60 minuti molto meglio la squadra di Gasperini che gioca con grande coraggio e passa in vantaggio con un colpo di testa di Gosens. Nel finale sale in cattedra la Juventus, ...

LIVE Atalanta-Juventus 1-3 - Serie A 2019-2020 in DIRETTA : vittoria in rimonta per i bianconeri. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 96′ Fine della partita! Atalanta-Juventus 1-3. 94′ Gomez da fuori area prova il tiro, palla deviata che finisce fuori. 92′ Goooooooooooooooooooool, Dybalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, rete strepitosa di Dybala che dalla destra punta l’uomo lo salta e incrocia il tiro sul primo palo, Atalanta-Juventus 1-3. 90′ Ci saranno 6 minuti di recupero. 89′ Muriel forte in ...

Pagelle Atalanta Juventus : bene De Ligt - super Higuain. Due i flop : Pagelle Atalanta Juventus – Termina 1-3 l’incontro del Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus. I bianconeri riescono a scardinare la retroguardia orobica di Gasperini. Sarri fa entrare Ramsey al posto di Bernardeschi (costretto a dare forfait a partita in corso), ma l’Atalanta riesce a rendersi più volte pericolosa ed a passare in vantaggio. Bianco capaci però di ribaltare completamente la partita. Decisivi Higuain e De Ligt ...