Pagamento con soldi falsi | reato | cosa si rischia e condanne

Lavori straordinari condominio : Pagamento - iter e suddivisione importi : Lavori straordinari condominio: pagamento, iter e suddivisione importi E’ risaputo che la vita condominiale non sempre procede in modo lineare. Talvolta infatti sono necessarie una o più opere di manutenzione o riparazione straordinaria delle cosiddette parti comuni dell’edificio (tetto, scale ecc.). Vediamo allora che cosa dice la legge riguardo ai Lavori straordinari in condominio, come funziona la procedura e come sono ...

Manovra - Comuni potranno pignorare conti in caso di mancato Pagamento delle tasse (non delle multe) : Una norma contenuta nella legge di Bilancio prevede che i Comuni e le Province possano pignorare i conti correnti, gli stipendi, o procedano con il fermo dell'auto, in caso di mancato pagamento dei tributi locali da parte dei contribuenti. Il presidente del Consiglio Conte minimizza: "I cittadini non si devono preoccupare. Non mi risulta".continua a leggere

Bagaglio a mano a Pagamento : Madrid condanna Ryanair : La sentenza spagnola potrebbe cambiare ancora una volta la normativa sui bagagli a mano in aereo. Un tribunale di Madrid

Programmare un Pagamento con Revolut : Con l’arrivo e la successiva espansione di decine e decine di carte di pagamento “fintech”, Revolut è riuscita a distinguersi, offrendo delle caratteristiche esclusive e soprattutto una compatibilità pressoché totale con tutte le valute estere. leggi di più...

Contributi volontari pensioni : termini di Pagamento - importo e dettagli : Contributi volontari pensioni: termini di pagamento, importo e dettagli Quali sono le tempistiche e le modalità con cui i lavoratori devono espletare gli obblighi relativi al pagamento dei Contributi volontari? Contributi volontari: quando fare il versamento? Per conoscere le disposizioni fondamentali in merito al versamento della contribuzione volontaria bisogna riferirsi, innanzitutto, all’articolo 1 della Legge 47/1983. Esso ...

Concessioni balneari - emendamento M5s : “Stop al Pagamento dei canoni e alla riscossione coattiva per tutto il 2020” : Dopo la marcia indietro dello scorso gennaio, il Movimento 5 Stelle tenta ancora una volta di favorire i balneari con una sanatoria in attesa di una “revisione complessiva del sistema delle Concessioni demaniali marittime”. Stavolta il veicolo sono due emendamenti al decreto fiscale presentati in commissione Finanze alla Camera. La proposta prevede lo stop al pagamento dell’affitto che viene versato dagli stabilimenti per tutto il ...

Pagamento stipendio colf e badanti 2020 : addio ai contanti. La proposta : Pagamento stipendio colf e badanti 2020: addio ai contanti. La proposta I collaboratori domestici rientrano tra le eccezioni rispetto all’obbligo di effettuare pagamenti tracciabili per le retribuzioni derivanti dai rapporti di lavoro. La norma, come raccontato in questo nostro articolo, è in vigore da luglio 2018. Perciò il lavoro domestico, ovvero quello svolto da colf e badanti può essere corrisposto direttamente in contanti, senza ...

Avvisi di Pagamento sulle lapidi : cittadini inferociti con il Comune : Avvisi di pagamento appesi sopra le lapidi nel giorno precedente alla commemorazione dei defunti. È accaduto a Papozze, un Comune di circa 1400 abitanti in provincia di Rovigo. Come racconta il quotidiano Libero, il sindaco locale ha deciso di far recapitare ad alcuni cittadini gli avvertimenti delle concessioni cimiteriali trentennali in scadenza in un modo del tutto singolare quanto brutale: mettendole accanto o sopra la tomba dei loro ...

Bollo auto 2020 : sconto Pagamento con conto corrente in Lombardia : Bollo auto 2020: sconto pagamento con conto corrente in Lombardia La lotta all’evasione fiscale si perpetua disincentivando l’utilizzo del contante e questo è uno dei capisaldi della prossima Manovra. Imponendo o incentivando i pagamenti delle imposte tramite metodi di pagamento tracciabili, invece, si cerca di recuperare dall’evasione che regna soprattutto su alcune tipologie di tasse, tra cui il famigerato Bollo auto. È quello che accade in ...

Pagamento del debito dell’azienda conferita in una società : Cassazione 5.7.2019 n 18070 Il conferimento di un'azienda in una società costituisce una cessione d'azienda; è onere di chi voglia far valere i crediti contro l'acquirente dell'azienda di provare anche l'iscrizione nei libri contabili del debito; ma il conferimento dell'azienda nel capitale sociale può riguardare non solo i debiti iscritti, ma anche tutti quelli anteriori alla cessione, a prescindere dalla loro iscrizione nelle scritture ...

I dipendenti in rivolta contro Zuckerberg : Stop post a Pagamento : «Siamo orgogliosi di lavorare qui. Ma abbiamo paura che i progressi fatti negli ultimi due anni vengano cancellati. Libertà di espressione e libertà di pagare per dire ciò che si vuole non sono la stessa cosa». Sono rispettose ma nette le parole scelte da alcune centinaia di dipendenti di Facebook nella lettera aperta indirizzata al loro capo, Mark Zuckerberg. La questione al centro di questa prima (seppur contenuta) rivolta interna è la stessa ...

Facebook lancia il servizio News - tregua con i media : Pagamento di commissioni alle aziende editoriali : Facebook lancia il servizio News e offre a un limitato gruppo di utenti americani – circa 200.000 – l’accesso a storie e notizie di diverse pubblicazioni, dal New York Times al Wall Street Journal, dal Washington Post a Conde’ Nast. L’ultima iniziativa del gigante dei social network punta a siglare una tregua con l’industria dei media, che da tempo critica e chiede a Facebook e alla Silicon Valley di ...

Sondaggi elettorali Noto : limite Pagamento in contanti - italiani contrari : Sondaggi elettorali Noto: limite pagamento in contanti, italiani contrari I Sondaggi elettorali Noto per Porta a Porta del 22 ottobre si allineano, come valori, a quelli di Swg e Tecnè di questa settimana. La coalizione di governo perde l’1,1% rispetto alla rilevazione del 10 ottobre. Complice il passo falso di Partito Democratico (-0,4) e Movimento 5 Stelle (-0,5%). Ora le due forze principali che sostengono il governo Conte sono ...

Contanti : dalla spesa al mini market all'idraulico - in Manovra bonus Pagamento con card : Meno contante si può utilizzare, meno evasione fiscale si crea, questa potrebbe essere l'idea che sta spingendo il governo a varare un pacchetto di misure che faranno da contrasto all'uso di denaro contante. A dire il vero tutto è già stato inserito nella legge di Bilancio, ma la Manovra è stata stesa con clausola "salvo intese" e questo apre alle più disparate ipotesi, almeno fino a quando le due Camere non approveranno l'atto. Inoltre, ...